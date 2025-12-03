Huracán le dio la bienvenida a Diego Martínez: cuándo iniciará su segundo ciclo

El club de Parque Patricios informó que “el técnico estará en el inicio de la pretemporada del plantel profesional este jueves en la Quemita” y tomará la conducción de una plantilla que aún no tiene refuerzos para la siguiente temporada, donde afrontará los torneos de AFA después de quedar a las puertas de clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

Embed Diego Martínez comienza su nuevo ciclo en Huracán



El técnico estará en el inicio de la pretemporada del plantel profesional este jueves en La Quemita.



Una vez finalizada la práctica, por la tarde se terminará de sellar el contrato que lo unirá al club hasta junio de 2027… pic.twitter.com/chazD0i5tJ — CA Huracán (@CAHuracan) December 3, 2025

Las charlas para el retorno de Diego Martínez las encabezó Abel Poza, presidente del club que tuvo que limar asperezas porque el entrenador se había marcado en conflicto con la dirigencia de David Garzón, hoy vicepresidente de la institución.

El ex Godoy Cruz y Tigre llegó a Parque Patricios en julio de 2023 y duró apenas un semestre, en el que dirigió 23 partidos: 12 victorias, 2 empates y 9 derrotas. Y, en enero de 2024, incumplió su contrato para marcharse a Boca, donde no logró los objetivos, siendo eliminados en octavos de final de la Sudamericana 2024 ante Atlético Mineiro e inmersos en una mala racha.

Martínez buscará cambiarle la cara a Huracán después de un año donde con Kudelka hubo grandes rendimientos pero se falló en los momentos decisivos.