Oficial: los árbitros de las semifinales del Torneo Clausura

La Liga Profesional dio a conocer que Darío Herrera dirigirá en Boca-Racing y Facundo Tello impartirá justicia en Gimnasia-Estudiantes.
Las semifinales del Torneo Clausura prometen mucho fútbol y emociones con Boca y Racing enfrentándose en La Bombonera y Gimnasia y Estudiantes midiéndose en el Bosque. Y, tras la programación con días y horarios, está todo confirmado: se dieron a conocer los árbitros de los duelos.
Darío Herrera dirigirá el partido entre Boca y Racing, mientras que Facundo Tello impartirá justicia en el encuentro entre Gimnasia y Estudiantes. En tanto, Silvio Trucco será el encargado del VAR en Brandsen 805, mientras que el responsable en La Plata será Lucas Novelli.
Herrera dirigirá Boca-Racing en La Bombonera.
De esta manera, dos de los tres árbitros de mayor perfil en el fútbol argentino serán quienes dirijan los encuentros de semifinales. En tanto, todo parece indicar que Nicolás Ramírez -el tercero del listado- sería quien mejor posicionado aparece para dirigir la final.
Herrera dirigió dos veces a Boca en el año: un triunfo y una derrota del equipo de Úbeda. La última vez fue en la victoria 2 a 0 del Xeneize ante Tigre, mientras que la vez anterior fue en el primer semestre, ante Newell's, en un duelo que terminó con festejo de la Lepra por el mismo resultado.
Tello impartirá justicia en Gimnasia-Estudiantes.
Además, Herrera también fue autoridad en dos partidos de La Academia: ambas caídas de los dirigidos por Gustavo Costas. Primero, una derrota 2 a 1 con Tigre y una por 1 a 0 ante Platense por los octavos de final del Torneo Apertura. En total, dirigió a Boca en 39 oportunidades (20 victorias, 11 empates y 8 derrotas para el club azul y oro), mientras que hizo lo propio con Racing en 30 partidos (12 triunfos, 8 empates y 10 derrotas). Expulsó a 13 jugadores de Boca y 2 de Racing.
En cuanto a Tello, dirigió a Gimnasia en 20 partidos (6 victorias, 4 empates y 10 derrotas), mientras que a Estudiantes lo arbitró en 22 oportunidades (10 triunfos, ocho empates y cuatro derrotas). Curiosamente, Tello fue el elegido para arbitrar el clásico platense en el Torneo Clausura, partido que terminó con un triunfo 2 a 0 para el Pincha.
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri
Cuarto árbitro: Sebastián Martínez
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Fabrizio Llobet
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Diego Bonfa
Cuarto árbitro: Sebastian Zunino
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Gastón Suarez
