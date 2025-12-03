Bebote Álvarez se declaró en huelga de hambre tras ser detenido

El exlíder de la barrabrava de Independiente subió un video a sus redes explicando la situación y detallando que lleva adelante una huelga de hambre hace siete días, "cuatro sólida y tres sin líquido". Álvarez en el video pide que declaración indagatoria y que lo trasladen para declarar.

"Bebote" Álvarez fue detenido hace más de dos semanas junto con otros 150 integrantes de su facción por "intimidaciones públicas". Antes de presentarse en las inmediaciones del estadio, en la previa del encuentro ante la Academia rosarina, había tuiteado: "Listo todo confirmado, vuelven ´Los Diablos Rojos´. Felicitaciones a todos los pibes que se aguantaron más de 3 años afuera de la cancha. Ya estamos en casa".

Mirá el video que publicó Pablo "Bebote" Álvarez en sus redes sociales: