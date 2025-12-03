Juan Fernando Quintero: Racing demandará al América de Cali por incumplimiento del "pacto de caballeros"

Tras su breve paso por el América de Cali, donde no duró más de seis meses, debido a diversas circunstancias, entre ellas, el incumplimiento de pagos por parte del club colombiano, Quintero recibió una propuesta de River Plate. La oferta del Millonario, que rondaba los 2.250.000 dólares por el 100% de su pase, fue aceptada por el futbolista y el equipo, por lo que terminó por concretarse.

Este movimiento generó malestar en Racing, que consideró que se había roto el "pacto de caballeros" entre ambas instituciones. El acuerdo no escrito establecía que el jugador no podría regresar a ningún club argentino durante todo el 2025, cláusula que no se respetó con el retorno de Quintero a River.

image.png Juan Fernando Quintero firmó por 18 meses en su vuelta al club de Nuñez.

Frente al incumplimiento de este acuerdo, Racing Club demandará a América de Cali por 3 millones de dólares, exigiendo el cumplimiento de la supuesta cláusula que prohibía la transferencia del jugador al fútbol argentino en el próximo mercado de pases.

La defensa de América de Cali:

Por su parte, el club colombiano rechaza la demanda de Racing, argumentando que no existen fundamentos legales para que la misma proceda. Según el periodista Pipe Sierra, la dirigencia de América, encabezada por Tulio Gómez, presentará dos argumentos clave para su defensa. El primero será el derecho al trabajo, ya que, según sostienen, ningún jugador profesional puede tener restringidas sus opciones laborales. El segundo, el respaldo de la normativa FIFA TPI (Third-Party Influence), que prohíbe la intervención de terceros (como en este caso Racing Club) en el acuerdo de transferencia entre dos clubes.