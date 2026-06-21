Bélgica no encontró los caminos, empató con Irán y puso en riesgo su clasificación

El conjunto europeo dominó gran parte del partido, pero chocó con la solidez defensiva iraní y dejó escapar una chance importante en el segundo partido del Grupo G.
Bélgica e Irán empataron 0-0 en Los Ángeles por la segunda fecha del Grupo G y siguen sin conseguir su primera victoria en el torneo. El equipo dirigido por Rudi García asumió el protagonismo desde el inicio, manejó la posesión y generó las mejores ocasiones, pero volvió a mostrar problemas de eficacia y terminó dejando dos puntos en el camino ante un rival muy ordenado.
El encuentro comenzó con una acción polémica cuando Lukaku impactó un planchazo en la rodilla a Beiranvand, arquero iraní, al intentar conectar un centro y solo recibió la tarjeta amarilla. Pese al dominio belga en el arranque, la ocasión más clara de los primeros minutos fue para Irán, con un remate de Hossein Kanaani que exigió una buena respuesta de Courtois.
En el complemento, Bélgica mantuvo la iniciativa y estuvo muy cerca de romper el empate cuando De Cuyper quedó de frente al arco, pero otra vez se encontró con una enorme intervención de Beiranvand, la gran figura de la noche. El partido cambió a los 65 minutos por la expulsión de Nathan Ngoy, defensor centra belga, que dejó la pelota corta en salida y tuvo que derribar a Taremi cuando se escapaba hacia el gol y dejó a su equipo con diez jugadores para el tramo final.
Sin embargo, Irán nunca logró aprovechar la superioridad numérica y terminó conformándose con el empate. Bélgica, incluso con un hombre menos, siguió mostrando mayor ambición y estuvo a centímetros de llevarse la victoria en la última jugada, cuando Lukébakio sacó un remate que pasó muy cerca del ángulo.
El 0-0 dejó al Grupo G completamente abierto, con ambos equipos con apenas dos puntos, a la espera de lo que ocurra con Nueva Zelanda y Egipto. En la última fecha, Bélgica enfrentará al seleccionado oceánico, el próximo sábado desde las 00 con la obligación de ganar para no repetir la eliminación prematura en fase de grupos que sufrió en el Mundial de Qatar 2022.
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