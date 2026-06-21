Bélgica no encontró los caminos, empató con Irán y puso en riesgo su clasificación

En el complemento, Bélgica mantuvo la iniciativa y estuvo muy cerca de romper el empate cuando De Cuyper quedó de frente al arco, pero otra vez se encontró con una enorme intervención de Beiranvand, la gran figura de la noche. El partido cambió a los 65 minutos por la expulsión de Nathan Ngoy, defensor centra belga, que dejó la pelota corta en salida y tuvo que derribar a Taremi cuando se escapaba hacia el gol y dejó a su equipo con diez jugadores para el tramo final.