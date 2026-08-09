River, complicado en la tabla anual: los tres caminos que tiene para clasificarse a la Copa Libertadores 2027

La eliminación de la Copa Argentina y el mal comienzo en el Torneo Clausura complicaron el panorama. El equipo de Núñez todavía conserva tres vías para alcanzar el máximo certamen continental, aunque algunas dependen de una recuperación inmediata.
River sigue cuesta abajo. Ni los refuerzos millonarios parecen poder rescatarlo de esta crisis futbolística que, hasta ahora, no le permitió ganar ni empatar ningún encuentro en el inicio del segundo semestre. Este sábado cayó ante Tigre y sumó otra derrota dolorosa para el cuaderno, que no sólo hace tambalear el ciclo de Eduardo Coudet, sino que también define el 2027 con un panorama desolador.
Ahora, ¿tiene chances de clasificarse a la Copa Libertadores 2027? Sabiendo que este año no la jugó, es casi una obligación. Sin embargo, las oportunidades se van agotando. La primera posibilidad pasa por quedarse con el Torneo Clausura. Pero el escenario actual, sin embargo, es adverso: perdió los cuatro encuentros que disputó, no sumó puntos y ocupa el último lugar de su grupo. Así, cada vez parece más difícil que consiga meterse entre los ocho equipos que avanzarán a los playoffs.
El segundo camino aparece en el plano internacional. River puede obtener un boleto si conquista la Copa Sudamericana, certamen en el que terminó primero de su grupo. En los octavos de final, enfrentará el próximo miércoles 12 de agosto a Independiente Santa Fe, en Colombia. La revancha será una semana más tarde, en el Monumental.
En caso de avanzar, el conjunto dirigido por Coudet tendrá la ventaja de definir como local todas las instancias, salvo el partido decisivo. La final está programada para disputarse en Barranquilla, Colombia, por lo que ese encuentro será en terreno neutral.
La tercera alternativa está relacionada con la Tabla Anual, que contempla los puntos obtenidos en la fase regular del Apertura y los que se consigan durante el Clausura. Para acceder directamente a la Libertadores, deberá finalizar al menos entre los tres primeros. Si queda más abajo, necesitará terminar lo más cerca posible de esa zona y aguardar que se liberen cupos.
El problema es que el mal inicio del segundo semestre hizo retroceder de manera apabullante al Millonario en la clasificación acumulada. Había comenzado esta etapa en el cuarto lugar, con 29 unidades y a cinco del líder Independiente Rivadavia, pero cayó hasta la duodécima posición con la misma cantidad de puntos. Además, actualmente también está fuera de los puestos de Sudamericana.
La derrota por 1-0 frente a Tigre en Victoria profundizó la crisis y dejó a River comprometido en la pelea por las competencias internacionales de 2027. En la jornada, Boca igualó 1-1 ante Vélez en el Tomás Adolfo Ducó y quedó cerca de los puestos de Libertadores, aunque por ahora permanece en zona de Sudamericana.
El resto de los resultados también modificó la pelea. Sarmiento derrotó 2-1 a Atlético Tucumán, mientras que Riestra superó 2-0 a Estudiantes. Luego, Instituto venció 1-0 a Gimnasia de Mendoza y desplazó al Millonario en la Tabla Anual. Finalmente, Platense se impuso 1-0 ante Independiente en Avellaneda.
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