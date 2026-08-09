River, complicado en la tabla anual: los tres caminos que tiene para clasificarse a la Copa Libertadores 2027

La tercera alternativa está relacionada con la Tabla Anual, que contempla los puntos obtenidos en la fase regular del Apertura y los que se consigan durante el Clausura. Para acceder directamente a la Libertadores, deberá finalizar al menos entre los tres primeros. Si queda más abajo, necesitará terminar lo más cerca posible de esa zona y aguardar que se liberen cupos.

El problema es que el mal inicio del segundo semestre hizo retroceder de manera apabullante al Millonario en la clasificación acumulada. Había comenzado esta etapa en el cuarto lugar, con 29 unidades y a cinco del líder Independiente Rivadavia, pero cayó hasta la duodécima posición con la misma cantidad de puntos. Además, actualmente también está fuera de los puestos de Sudamericana.

Sin triunfos y sin goles, el desolador presente de River.

La derrota por 1-0 frente a Tigre en Victoria profundizó la crisis y dejó a River comprometido en la pelea por las competencias internacionales de 2027. En la jornada, Boca igualó 1-1 ante Vélez en el Tomás Adolfo Ducó y quedó cerca de los puestos de Libertadores, aunque por ahora permanece en zona de Sudamericana.

El resto de los resultados también modificó la pelea. Sarmiento derrotó 2-1 a Atlético Tucumán, mientras que Riestra superó 2-0 a Estudiantes. Luego, Instituto venció 1-0 a Gimnasia de Mendoza y desplazó al Millonario en la Tabla Anual. Finalmente, Platense se impuso 1-0 ante Independiente en Avellaneda.