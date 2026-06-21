España pisó fuerte, goleó a Arabia Saudita y se acerca a la próxima fase

Le ganó 4 a 0 y borró las dudas que había dejado en el empate contra Cabo Verde. Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal -en dos oportunidades- y Hassan Altambakti en contra marcaron los goles de la victoria.
La Selección de España goleó 4 a 0 a la de Arabia Saudita este domingo en la segunda fecha del Mundial 2026 dentro del Grupo H para despejar las dudas de su debut. El triunfo llegó a partir de algunos cambios -sobre todo, la entrada en el once del talentoso Lamine Yamal-, y una versión que reivindicó al vigente campeón de Europa.
La presencia del atacante del Barça, llamado a estar en la mesa de las estrellas del certamen en su primera Copa del Mundo, marcó la diferencia, al igual que Pedri. Después del empate (0-0) contra Cabo Verde, La Roja metió alguna marcha más y los goles cayeron incluso con facilidad.
La chispa renovada del equipo que dirige Luis de la Fuente, con goles de Lamine y un doblete de Mikel Oyarzabal en 25 minutos, hizo temblar a una Arabia Saudita que, aunque igualmente encerrada, no fue el muro que impuso Cabo Verde.
El dominio español continuó en el complemento. El cuarto gol llegó mediante una acción de pelota parada. Marc Cucurella apareció por detrás de todos y sacó una volea que fue contenida parcialmente por Al-Owais. En el rebote, Hassan Altambakti terminó empujando la pelota contra su propio arco para sellar el resultado definitivo.
Con el partido resuelto en el Mercedes-Benz de Atlanta y los cuatro puntos en el casillero para acercarse a la próxima fase de la Copa del Mundo, España pudo rotar porque su intención es llegar a la final del 19 de julio.
Yamal completó los 45 minutos, más los 20 que jugó el lunes tras dos meses fuera por lesión, y De la Fuente dio la alternativa a Yeremy Pino además de Ferran Torres. Ya con el 4-0, después entraron Mikel Merino y Nico Williams, importantes también con esta selección que tras ser campeona de Europa se puso el reto de ajustar cuentas con un Mundial esquivo desde el título de 2010.
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