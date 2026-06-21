España pisó fuerte, goleó a Arabia Saudita y se acerca a la próxima fase

Con el partido resuelto en el Mercedes-Benz de Atlanta y los cuatro puntos en el casillero para acercarse a la próxima fase de la Copa del Mundo, España pudo rotar porque su intención es llegar a la final del 19 de julio.

Yamal completó los 45 minutos, más los 20 que jugó el lunes tras dos meses fuera por lesión, y De la Fuente dio la alternativa a Yeremy Pino además de Ferran Torres. Ya con el 4-0, después entraron Mikel Merino y Nico Williams, importantes también con esta selección que tras ser campeona de Europa se puso el reto de ajustar cuentas con un Mundial esquivo desde el título de 2010.