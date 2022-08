Boca activó las negociaciones para incorporar a Adonis Frías

Desde el Consejo de Fútbol comandado por Juan Román Riquelme quieren cerrar el fichaje del defensor de 24 años este semana pero el Halcón desearía venderlo en el mes de diciembre.

La intención de Boca es realizar una nueva oferta por el 50 por ciento de Frías. El club quiere poder contar con él antes del lunes 8 de agosto, fecha límite para sumar refuerzos.

En caso de no llegar a un acuerdo en los próximo días, el Xeneixe buscará asegurarse al jugador para diciembre. Si bien Defensa y Justicia esta dispuesto a despedirse del defensor, no lo hará por una cifra mejor a la de 5 millones de dólares por la totalidad del pase o 2.5 millones de dólares por la mitad de la ficha.

Si ambas instituciones terminar de ultimar los detalles sobre todo en la parte económica, Adonis Frías se convertiría en el nuevo jugador del conjunto de La Ribera esta semana.

Frías ya manifestó su deseo por vestir la camiseta de Boca y además confesó ser hincha del club: "Ya saben todos que es mi sueño, pero atrás de esto hay una negociación. Yo tengo representante, está la dirigencia de Defensa, y si no se ponen de acuerdo o no llegó la oferta formal, estoy al margen de eso. Yo tengo que seguir haciendo las cosas bien porque si no es Boca, será otro club. Uno tiene que estar preparado al 100%".