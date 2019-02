"Mañana voy a terminar de definir la forma, pero los nombres están definidos. Va a haber dos cambios con (Agustín) Almendra por Reynoso y Zárate por Tevez", anunció.

"Almendra me da la posibilidad de armar tres volantes en el medio, o dos volantes y tres más adelantados. Lo de Mauro es una cuestión de estrategia, a veces decido arrancar con uno y terminar con otro, y por la forma que tiene de jugar Belgrano me parece que es importante tener a Zárate de entrada", explicó el DT.

"La salida de Tevez es estratégica. Por la forma de pararse de Belgrano en zona defensiva necesitamos más delanteros que un punta y segunda punta, y en ese aspecto cierran más las características de Zárate que Tevez, él se asocia más en la zona de presión en el medio", completó en conferencia de prensa en el complejo "Pedro Pompilio".

Entonces, el once de Boca que iniciará la visita a Belgrano el domingo a las 21:30 será con: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso; Iván Marcone, Jorman Campuzano; Agustín Almendra, Cristian Pavón, Mauro Zárate; y Darío Benedetto.

En ese sentido, Alfaro blanqueó que le anticipó a Tevez su suplencia antes del arranque de la práctica de este viernes por respeto a su "trayectoria".

"Antes de repartir las pecheras le comuniqué a Tevez sobre cuáles eran las razones, pero más que nada porque las trayectorias hay que respetarlas y no hay que romper las formas en ese aspecto. Por lo que es Carlos, necesitaba una explicación de mi parte y se la di", afirmó.

ADEMÁS:

#GraciasGago: los hinchas de Boca se despiden del crack

"No me muevo un milímetro de lo que pienso de Tevez, es un liderazgo que puede ejercer dentro de la cancha, pero también se necesita afuera. Si hubiesen visto el entrenamiento de hoy lo hubiesen visto, porque pese a estar del otro lado, permanentemente alentó a los otros chicos y esa es una demostración muy clara y elocuente de lo que necesitamos de él", aclaró.

Y sobre la respuesta de Tevez, sostuvo: "Me dijo que acepta las decisiones que yo tome, que obviamente a nadie le gusta a salir del equipo, pero él va a seguir con el mismo nivel de compromiso, y yo estoy liberado de tomar las decisiones que tenga que tomar".

Igualmente, Alfaro remarcó que le dijo a Tevez que "disfrute", porque él también sueña "con esa gloria" de que como "abanderado, la Justicia hará que levante la Copa que quiera levantar".

"Tevez tiene una oportunidad inmejorable de estar en el equipo que toda su vida quiso, es hincha fanático de este equipo y pasar su ultimo año en Boca de esta manera, que lo haga disfrutándolo, que le piden sacar una foto, las concentraciones, entrenamientos", indicó.

Y finalizó: "Después, que digan lo que digan porque será inevitable. Siempre se va a hablar con las cosas que pasen, a mi lo que me digan, no me entra, estoy mas allá".

Respecto a las chances de pelear el título de la Superliga, donde está a once puntos de Racing, Alfaro agradeció a su colega Eduardo "Chacho" Coudet por haberlo incluido entre los candidatos.

"Primero quiero felicitar a Chacho por el trabajo que está haciendo ahora en Racing y antes en Central, está demostrando el gran técnico que es. Tanto Racing como Defensa están haciendo un torneo bárbaro, nosotros estamos en un proceso de reorganización, tratando de recuperar una distancia en puntos que se perdieron en la primera parte porque se había centrado en la Copa Libertadores".

El entrenador del "Xeneize" reconoció que no tienen "margen de error" si quieren pelear por el título y obtener la clasificación a la Copa Libertadores 2020.

"Nosotros no tenemos margen de error, cada empate nos resta. Tenemos que tratar de ganar todos los partidos y capaz no nos alcanza tampoco, porque no tenemos que jugar con Racing. Queremos llegar a las últimas cuatro fechas con chances, lo vamos a intentar, y sino queremos llegar a la Copa Libertadores 2020, para después abocarnos a la Libertadores de este año".