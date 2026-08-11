Boca cae ante Recoleta en el Ducó por la ida de los octavos de la Sudamericana

El Xeneize continúa su camino continental ante el conjunto paraguayo con Arruabarrena decidido a sostener la base del equipo que viene mostrando una mejoría en su funcionamiento.

Boca recibe este martes desde las 19 a Recoleta FC en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en busca de dar el primer paso hacia la clasificación. Rodolfo Arruabarrena repetirá el equipo que igualó 1-1 ante Vélez, con el trío formado por Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar en el mediocampo y Miguel Merentiel como referencia ofensiva. El Xeneize viene de mostrar una evolución en su juego y buscará trasladar esa mejoría al plano internacional.