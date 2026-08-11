Adam Bareiro sigue sin fecha de regreso en Boca y su recuperación avanza lentamente

El delantero paraguayo todavía no tiene definido cuándo volverá a jugar tras la lesión lumbar que lo mantiene alejado desde mayo. La falta de certezas llevó al club a buscar alternativas para reforzar el ataque y el Vasco Arruabarrena ya tiene a su disposición a Enner Valencia.
La situación de Adam Bareiro continúa sin una fecha concreta de retorno. El atacante paraguayo atraviesa la recuperación de una hernia de disco lumbar y, tras realizarse un bloqueo y optar por evitar una cirugía, recién comenzó con trabajos muy livianos sobre el campo.
Su última presentación con Boca fue el 9 de mayo ante Huracán, por los octavos de final del Torneo Apertura. Aquella jornada arrancó como titular pese a no encontrarse en plenitud física y sufrió un doble desgarro en el complejo aductor y el recto anterior del abdomen izquierdo. Llegar con lo justo lo condenó.
Cuando tenía previsto regresar frente a Sarmiento por la Copa Argentina, una vez terminado el Mundial, la aparición de la hernia de disco volvió a postergar su regreso. El inconveniente guarda similitudes con el cuadro que atravesó Edinson Cavani, quien también recurrió a bloqueos y tratamientos para aliviar las molestias lumbares.
En ese sentido, el ex San Lorenzo y River siguió un camino similar: recibió un bloqueo y decidió no someterse a una intervención quirúrgica. La elección derivó en un proceso de recuperación más prolongado. Actualmente combina ejercicios de baja intensidad en cancha con trabajos específicos en el gimnasio.
La incertidumbre respecto de su evolución también tuvo consecuencias en el armado del plantel. Boca salió al mercado para incorporar un centrodelantero y consultó condiciones por David Romero, Lucas Passerini y Luciano Gondou, aunque las cifras solicitadas terminaron siendo demasiado elevadas.
Finalmente, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme, en conjunto con el cuerpo técnico, avanzó por Enner Valencia. El ecuatoriano arribó en condición de libre luego de disputar su tercer Mundial con su selección y de haber pasado por Pachuca.
El refuerzo llegó este fin de semana a la Argentina y ya tuvo su primer entrenamiento en Boca Predio. La intención es llevarlo de manera progresiva, por lo que no integra la convocatoria para enfrentar a Recoleta FC por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
El objetivo del cuerpo técnico es que el máximo goleador de la selección de Ecuador pueda estar disponible para la revancha del próximo martes 18 de agosto, en el Defensores del Chaco. Mientras tanto, Bareiro continúa con su recuperación y sin un plazo establecido para volver a la competencia.
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