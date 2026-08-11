Adam Bareiro sigue sin fecha de regreso en Boca y su recuperación avanza lentamente

La incertidumbre respecto de su evolución también tuvo consecuencias en el armado del plantel. Boca salió al mercado para incorporar un centrodelantero y consultó condiciones por David Romero, Lucas Passerini y Luciano Gondou, aunque las cifras solicitadas terminaron siendo demasiado elevadas.

Finalmente, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme, en conjunto con el cuerpo técnico, avanzó por Enner Valencia. El ecuatoriano arribó en condición de libre luego de disputar su tercer Mundial con su selección y de haber pasado por Pachuca.

El refuerzo llegó este fin de semana a la Argentina y ya tuvo su primer entrenamiento en Boca Predio. La intención es llevarlo de manera progresiva, por lo que no integra la convocatoria para enfrentar a Recoleta FC por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El objetivo del cuerpo técnico es que el máximo goleador de la selección de Ecuador pueda estar disponible para la revancha del próximo martes 18 de agosto, en el Defensores del Chaco. Mientras tanto, Bareiro continúa con su recuperación y sin un plazo establecido para volver a la competencia.