El presidente de Recoleta llenó de elogios a Boca y se ilusiona con ganar la serie

Además, “sería fantástico sacar un buen resultado o, por qué no, soñar con pasar la serie. Y si no, disfrutar de todo eso, porque para nosotros es algo único. Somos un club de barrio de Paraguay. Enfrentar a Boca significa que mucha más gente conozca quiénes somos y hacia dónde queremos crecer”.

El impacto de la campaña no se limita a lo futbolístico. La participación internacional también fortaleció las finanzas de la institución, según explicó Luis Vidal "Este año ya recaudamos mucho dinero gracias a la Copa Sudamericana y a haber pasado de fase. Eso nos permite tener prácticamente asegurado el presupuesto de este año y parte del próximo. Con Boca aseguramos historia y una recaudación que creemos será espectacular para seguir sosteniendo al club”.

Para los jugadores, el desafío representa una posibilidad todavía mayor. Vidal remarcó que una actuación destacada puede modificar sus carreras, que ya pegaron el salto desde que clasificaron a la fase de grupos y lograron el primer puesto de su grupo desterrando a San Lorenzo: “Siempre les digo a los jugadores que un solo partido les puede cambiar la vida. Hacerle un gol a Boca o destacarse en una serie como esta puede abrirles una vidriera enorme. Sabemos lo que representa Boca en el mundo. Tiene hinchas desde China hasta cualquier rincón del planeta”.

Con esa expectativa afrontarán una eliminatoria que ya quedó marcada en la historia de la institución. La ilusión pasa por competir sin complejos y aprovechar una oportunidad única, tal como resumió el dirigente: “Por eso para nosotros todo es alegría. No tenemos nada que perder. Queremos competir, hacer una serie digna y soñar. Somos once contra once y la presión está del otro lado”.