El presidente de Recoleta llenó de elogios a Boca y se ilusiona con ganar la serie

Luis Vidal destacó el impacto que tendrá este duelo en la historia del club paraguayo, el respaldo económico que generó la Copa y la oportunidad profesional para sus futbolistas.
Llegar a los octavos de final de la Sudamericana ya representa un hecho inédito para Deportivo Recoleta de Paraguay, porque enfrenta su primera participación en una copa internacional. Esta tarde, desde las 19.00, hora de Argentina, se enfrentará a Boca Juniors por la ida de la serie y el presidente del club paraguayo, Luis Vidal, y aclificó el momento: “como tocar el cielo con las manos” para el conjunto guaraní.
El dirigente, uno de los principales impulsores del crecimiento institucional de Recoleta, recordó el recorrido que llevó al equipo desde la cuarta categoría hasta la competencia internacional. “Para nosotros, para un club que por primera vez en sus 95 años de historia está jugando un torneo internacional, es como tocar el cielo con las manos. Es algo único, capaz irrepetible. No sabemos cuándo se pueda volver a dar. Ya era un sueño haber eliminado a Nacional, un subcampeón de América".
"También nos tocó Santos, el club de Pelé, Neymar, Robinho y Gabigol. Después San Lorenzo, para ponerle la frutilla del postre, y Cuenca con la dificultad de la altura. Disfrutamos cada desafío y terminamos clasificando primeros e invictos”, reflexionó Luis Vidal sobre este gran momento, en en reportaje concedido al Diario Olé.
El sorteo también tuvo un componente especial para el conjunto paraguayo. Según contó Vidal, querían medirse con el Xeneize y hasta lo pidieron antes de conocer el rival: “Y rezábamos para que fuera Boca Juniors, porque para nosotros seguramente es el más grande. Sé que Independiente tiene siete Copas Libertadores y Boca seis, pero Boca tiene varios títulos del mundo y además más copas internacionales. Si vamos a hacer historia, hagámosla bien”.
Además, “sería fantástico sacar un buen resultado o, por qué no, soñar con pasar la serie. Y si no, disfrutar de todo eso, porque para nosotros es algo único. Somos un club de barrio de Paraguay. Enfrentar a Boca significa que mucha más gente conozca quiénes somos y hacia dónde queremos crecer”.
El impacto de la campaña no se limita a lo futbolístico. La participación internacional también fortaleció las finanzas de la institución, según explicó Luis Vidal "Este año ya recaudamos mucho dinero gracias a la Copa Sudamericana y a haber pasado de fase. Eso nos permite tener prácticamente asegurado el presupuesto de este año y parte del próximo. Con Boca aseguramos historia y una recaudación que creemos será espectacular para seguir sosteniendo al club”.
Para los jugadores, el desafío representa una posibilidad todavía mayor. Vidal remarcó que una actuación destacada puede modificar sus carreras, que ya pegaron el salto desde que clasificaron a la fase de grupos y lograron el primer puesto de su grupo desterrando a San Lorenzo: “Siempre les digo a los jugadores que un solo partido les puede cambiar la vida. Hacerle un gol a Boca o destacarse en una serie como esta puede abrirles una vidriera enorme. Sabemos lo que representa Boca en el mundo. Tiene hinchas desde China hasta cualquier rincón del planeta”.
Con esa expectativa afrontarán una eliminatoria que ya quedó marcada en la historia de la institución. La ilusión pasa por competir sin complejos y aprovechar una oportunidad única, tal como resumió el dirigente: “Por eso para nosotros todo es alegría. No tenemos nada que perder. Queremos competir, hacer una serie digna y soñar. Somos once contra once y la presión está del otro lado”.
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