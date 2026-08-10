Boca tendrá hinchas en su visita a Platense por el campeonato

El equipo del Vasco Arruabarrena tendrá el aliento de 5000 bosteros el sábado en su visita al Calamar por la quinta fecha del Torneo Clausura. Todos los detalles.
Oficial: Boca tendrá hinchas en su visita a Platense de este sábado, desde las 21.15, por la quinta fecha del Torneo Clausura. El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires confirmó que estarán las dos parcialidades en el duelo local de Vicente López. Más precisamente, habrá 5000 bosteros alentando al equipo del Vasco Arruabarrena.
Platense había presentado la solicitud a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino y al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en los últimos días. La AFA dio el visto bueno en primera instancia y este lunes por la tarde lo hizo el organismo bonaerense para la alegría de los bosteros.
De esta manera, Boca contará con el apoyo de su gente en el estadio que durante los últimos años recibió muchas remodelaciones y que este año está por primera vez en la Copa Libertadores. Corinthians, Peñarol e Independiente Santa Fe, tres históricos del continente, colmaron la popular del recinto por la fase de grupos del certamen.
Las entradas se pondrán a la venta en los próximos días y los valores los dispondrá el club local, así como la plataforma en la que se adquirirán. Es una oportunidad para que bosteros que nunca vieron al equipo en vivo por no ser socios de Boca o el filtro del club para asistir a La Bombonera puedan tener la experiencia. Así como ocurrió cuando llevó visitantes a sus duelos contra Talleres, Defensa y Justicia y Central Córdoba por el Torneo Apertura.
Además, de cara al duelo de vuelta ante Recoleta FC por la Copa Sudamericana, los hinchas de Boca tendrán 20.000 localidades disponibles en el Defensores del Chaco, diez veces más de lo que permite la CONMEBOL como plazo mínimo por decisión del club paraguayo que sabe que no necesita tantas localidades para su gente.
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