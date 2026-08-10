Boca tendrá hinchas en su visita a Platense por el campeonato

Las entradas se pondrán a la venta en los próximos días y los valores los dispondrá el club local, así como la plataforma en la que se adquirirán. Es una oportunidad para que bosteros que nunca vieron al equipo en vivo por no ser socios de Boca o el filtro del club para asistir a La Bombonera puedan tener la experiencia. Así como ocurrió cuando llevó visitantes a sus duelos contra Talleres, Defensa y Justicia y Central Córdoba por el Torneo Apertura.