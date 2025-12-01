Hernán López Muñoz sorprendió con un posteo tras la eliminación ante Boca

El jugador de Argentino Juniors subió a sus historias de Instagram un mensaje en el que apuntó contra algunos hinchas que cuestionaron su rendimiento en la Bombonera.
Luego de la eliminación de Argentinos Juniors en cuartos de final del Torneo Clausura ante Boca, el mediocampista Hernán López Muñoz salió al cruce de las críticas de algunos hinchas. "A los boludos que dudan de mí, que les vaya bien", publicó en Instagram. "Se terminó. A los hinchas de verdad, gracias. A los boludos de turno que opinan o dudan de mi profesionalismo o lealtad al club, que les vaya bien en su vida", agregó.
El posteo se dio en medio de algunos rumores que lo vinculaban con el Xeneize para jugar la temporada próxima. Sin olvidar que realizó su formación en River, el futbolista no descartó la idea de vestir la azul y oro.
El futbolista que llegó al club en julio a préstamo hasta fines de 2026 fue una de las figuras del equipo, pese a que en la Bombonera no mostró su mejor versión. En total, marcó 7 goles en 20 presentaciones y si bien el Bicho no pudo coronarse, llegó a la final de la Copa Argentin cayendo ante Independiente Rivadavia y se clasificó a la Libertadores del año próximo hasta el momento jugando una instancia previa de repechaje.
