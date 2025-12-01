Hernán López Muñoz sorprendió con un posteo tras la eliminación ante Boca

El posteo se dio en medio de algunos rumores que lo vinculaban con el Xeneize para jugar la temporada próxima. Sin olvidar que realizó su formación en River, el futbolista no descartó la idea de vestir la azul y oro.

WhatsApp Image 2025-12-01 at 10.37.55 PM

El futbolista que llegó al club en julio a préstamo hasta fines de 2026 fue una de las figuras del equipo, pese a que en la Bombonera no mostró su mejor versión. En total, marcó 7 goles en 20 presentaciones y si bien el Bicho no pudo coronarse, llegó a la final de la Copa Argentin cayendo ante Independiente Rivadavia y se clasificó a la Libertadores del año próximo hasta el momento jugando una instancia previa de repechaje.