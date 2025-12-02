Fecha y horarios confirmados para Boca vs. Racing y Gimnasia vs. Estudiantes por las semifinales del Torneo Clausura

Boca y Racing jugarán el domingo 7 a las 19, en La Bombonera, ya que el Xeneize quedó mejor ubicado en la tabla de posiciones, por lo que se aseguró la localía en todos los cruces de eliminación a excepción de la final, que será el sábado 13 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Este cruce tiene como antecedente reciente el empate 1-1 en la fecha 4 del actual torneo.

Por otra parte, Gimnasia y Estudiantes disputarán en El Bosque el pase a la final el lunes 8 a las 17, por pedido A.Pre.Vi.De ya que durante el fin de semana, la ciudad de La Plata se verá movilizada por los recitales de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda del Indio Solari, que tocarán sábado y domingo en el Estadio Único de La Plata Diego Armando Maradona.