Fecha y horarios confirmados para Boca vs. Racing y Gimnasia vs. Estudiantes por las semifinales del Torneo Clausura

El pasado lunes quedaron establecidos los cruces de semifinales del Torneo Clausura 2025, y la Liga Profesional ya confirmó los días y horarios de los cruces que buscarán a los dos finalistas.
Con el triunfo de Gimnasia sobre Barracas, y la victoria por penales de Racing contra Tigre en la jornada del lunes, quedaron confirmados los cruces de semifinales del Torneo Clausura 2025: Boca recibirá a la Academia en La Bombonera, mientras que el Lobo y Estudiantes se enfrentarán en El Bosque en lo que será uno de los clásicos más importantes. La Liga Profesional ya confirmó los días y horarios.
Boca y Racing jugarán el domingo 7 a las 19, en La Bombonera, ya que el Xeneize quedó mejor ubicado en la tabla de posiciones, por lo que se aseguró la localía en todos los cruces de eliminación a excepción de la final, que será el sábado 13 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Este cruce tiene como antecedente reciente el empate 1-1 en la fecha 4 del actual torneo.
Por otra parte, Gimnasia y Estudiantes disputarán en El Bosque el pase a la final el lunes 8 a las 17, por pedido A.Pre.Vi.De ya que durante el fin de semana, la ciudad de La Plata se verá movilizada por los recitales de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda del Indio Solari, que tocarán sábado y domingo en el Estadio Único de La Plata Diego Armando Maradona.
