¿Quién es la tenista internacional que acompañó a Riquelme en el palco durante la victoria del Xeneize?

A los 35 minutos del primer tiempo, las cámaras captaron la imagen del presidente de Boca Juniors junto a la tenista bielorrusa en uno de los palcos principales de La Bombonera, quien recibió como obsequio una camiseta titular con la número 10 en la espalda.

Azarenka se suma así a la larga lista de personalidades que en las últimas semanas visitaron La Bombonera, entre ellos Johnny Depp, Dua Lipa, Marco Antonio Solís y Rosalía, quien tuvo también la oportunidad de pisar el verde césped.

A sus 36 años, Victoria Azarenka aún se mantiene vigente en el tenis profesional: actualmente ocupa el puesto 20 del ranking WTA y cuenta con 21 títulos en su carrera, incluyendo dos Grand Slam en el Abierto de Australia. Además, es medallista olímpica, habiendo logrado la primera medalla dorada para su país durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Su visita a La Bombonera suma un hito más a su agenda de reconocimientos internacionales.