Boca enfrenta a Vasco da Gama por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana

Sin Paredes, el Xeneize enfrenta en la Bombonera al conjunto brasileño en busca de dar el primer paso en la serie y encaminar su clasificación a la final del certamen internacional.

Boca se mide con Vasco da Gama en la Bombonera, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Sin Leandro Paredes, quien se encuentra lesionado, el Xeneize intentará aprovechar la localía para conseguir una ventaja que lo acerque a la definición del torneo continental. En la otra llave se enfrentan Atlético Mineiro y Montevideo City Torque. El encuentro será dirigido por el chileno Piero Maza.