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Boca enfrenta a Vasco da Gama por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana

Sin Paredes, el Xeneize enfrenta en la Bombonera al conjunto brasileño en busca de dar el primer paso en la serie y encaminar su clasificación a la final del certamen internacional.

Boca se mide con Vasco da Gama en la Bombonera, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Sin Leandro Paredes, quien se encuentra lesionado, el Xeneize intentará aprovechar la localía para conseguir una ventaja que lo acerque a la definición del torneo continental. En la otra llave se enfrentan Atlético Mineiro y Montevideo City Torque. El encuentro será dirigido por el chileno Piero Maza.

Ya se juega Boca - Vasco da Gama por la ida de las semifinales

La formación de Boca para recibir a Vasco da Gama

Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Santiago Ascacibar, Milton Delgado; Carlos Palacios; Leonel Flores y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La formación de Vasco da Gama para enfrentar a Boca

Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Thiago Mendes, Santiago Sosa; Marino Hinestroza, Alan Lescano, Adson; y Bruno Duarte. DT: Pedro Emanuel.

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