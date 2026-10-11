Messi eligió a las próximas diez estrellas del fútbol mundial e incluyó a una joya de Boca

El astro rosarino hizo una lista con los talentos que marcarán el futuro del deporte. Entre ellos, destacó a Tomás Aranda, el joven crack del Xeneize que se está recuperando de una lesión.
Lionel Messi puso el foco en las nuevas generaciones del fútbol mundial y sorprendió al incluir a uno de los pibes de Boca entre los diez talentos elegidos para protagonizar el futuro de este deporte. Se trata de Tomás Aranda, el habilidoso enganche que atraviesa la recuperación de una fractura del peroné derecho.
La elección se conoció a través de una campaña publicitaria de una reconocida marca deportiva, cuya presentación anticipó: "Diez capítulos que reescriben el futuro del juego. Esta es una historia que apenas comienza".
El juvenil del Xeneize no es un desconocido para el capitán argentino. El campeón del mundo pudo observarlo de cerca durante una convocatoria a la Selección Argentina, cuando Lionel Scaloni lo llevó a la gira de amistosos preparatorios para el Mundial 2026.
La lista también incluyó a promesas de distintos países y clubes europeos. Entre los elegidos aparecen el turco Can Uzun, del Eintracht Frankfurt; el mexicano Gilberto Mora, de Tijuana; y el británico Max Dowman, integrante del Arsenal inglés.
Además, la selección de talentos contempló al fútbol femenino, con la inglesa Chloe Sarwie, del Chelsea; la brasileña Giovanna Waksman, del OL Lyonnes francés; y la alemana Lotta Wrede, del Hamburger SV.
En paralelo, el rosarino atraviesa una nueva etapa de su carrera tras despedirse de la Selección Argentina en un amistoso frente a Benín, en una emotiva jornada en el Monumental. Su presente está centrado en Inter Miami, donde volvió a demostrar su vigencia con un doblete en la goleada por 4-0 ante DC United, por la MLS.
1. Tomás Aranda (Argentina/ Boca Juniors)
2. Can Uzun (Turquía / Eintracht Frankfurt)
3. Gilberto Mora (México / Tijuana)
4. Max Dowman (Inglaterra / Arsenal)
5. Zavier Gozo (Estados Unidos / Crystal Palace)
6. Jesús Rodríguez (España/ Como 1907)
7. Kees Smit (Países Bajos / AZ Alkmaar)
8. Chloe Sarwie (Inglaterra/ Chelsea)
9. Giovanna Waksman (Brasil/ OL Lyonnes)
10. Lotta Wrede (Alemania/ Hamburger SV)
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