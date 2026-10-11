Messi eligió a las próximas diez estrellas del fútbol mundial e incluyó a una joya de Boca

Además, la selección de talentos contempló al fútbol femenino, con la inglesa Chloe Sarwie, del Chelsea; la brasileña Giovanna Waksman, del OL Lyonnes francés; y la alemana Lotta Wrede, del Hamburger SV.

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En paralelo, el rosarino atraviesa una nueva etapa de su carrera tras despedirse de la Selección Argentina en un amistoso frente a Benín, en una emotiva jornada en el Monumental. Su presente está centrado en Inter Miami, donde volvió a demostrar su vigencia con un doblete en la goleada por 4-0 ante DC United, por la MLS.

La lista de los "próximos cracks" para Lionel Messi

1. Tomás Aranda (Argentina/ Boca Juniors)

2. Can Uzun (Turquía / Eintracht Frankfurt)

3. Gilberto Mora (México / Tijuana)

4. Max Dowman (Inglaterra / Arsenal)

5. Zavier Gozo (Estados Unidos / Crystal Palace)

6. Jesús Rodríguez (España/ Como 1907)

7. Kees Smit (Países Bajos / AZ Alkmaar)

8. Chloe Sarwie (Inglaterra/ Chelsea)

9. Giovanna Waksman (Brasil/ OL Lyonnes)

10. Lotta Wrede (Alemania/ Hamburger SV)