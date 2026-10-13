Vasco da Gama y Boca definen la semifinal de la Sudamericana en el Maracaná: la Justicia de Río de Janeiro falló a favor

Estadio Maracaná.

Otro punto importante para la presentación fue el respaldo del Ministerio Público, que se había pronunciado en dos ocasiones a favor de mantener el encuentro en el Maracaná. Además, el club destacó las recomendaciones de los organismos de seguridad y contó con la intervención de su departamento jurídico y representantes de la institución social, entre ellos Alan Belaciano, presidente de la Asamblea General.

Con el nuevo fallo, el estadio quedó confirmado y la organización del partido recuperó previsibilidad. La resolución también permitió destrabar la comercialización de localidades, que había quedado condicionada por la posibilidad de un cambio de escenario.

Boca y Vasco se juegan el pase a la final de la Copa Sudamericana

Mientras este martes se llevará a cabo el cruce de ida en la Bombonera a las 21.30, la vuelta se disputará el martes 20 de octubre, en el mismo horario, y determinará a uno de los finalistas del certamen continental. La serie comenzará esta noche en la Bombonera, donde el conjunto de la Ribera buscará dar el primer paso antes de viajar a Brasil.

La confirmación del Maracaná representa un alivio para la planificación de ambas delegaciones y garantiza que el equipo carioca pueda buscar la clasificación ante su gente, en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial.