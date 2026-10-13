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Vasco da Gama y Boca definen la semifinal de la Sudamericana en el Maracaná: la Justicia de Río de Janeiro falló a favor

Un Tribunal dejó sin efecto la medida cautelar que ponía en duda la sede del encuentro decisivo. La venta de entradas se reanudó luego de la resolución judicial, que despejó la incertidumbre sobre la organización del cruce.

La incertidumbre quedó atrás para Vasco da Gama, que recibió el aval de la Justicia de Río de Janeiro para disputar en el Maracaná la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana frente a Boca. El fallo anuló la cautelar dictada el sábado, que amenazaba con obligar al conjunto brasileño a mudar la localía.

Con la resolución favorable, la institución carioca reactivó la venta de entradas. De acuerdo con medios locales, antes de que estallara el conflicto ya se habían vendido más de 45.000 localidades para el encuentro, programado para el martes 20 de octubre.

Boca, con la chance de un maracanazo en la Sudamericana.

Boca, con la chance de un maracanazo en la Sudamericana.

El origen de la disputa estuvo en un planteo del consorcio Fla-Flu, responsable de la concesión del estadio. La entidad advirtió sobre eventuales inconvenientes de seguridad debido a la coincidencia con el partido de básquet entre Flamengo y Botafogo, previsto en el Maracanazinho, el escenario cubierto situado junto al mítico estadio.

En su defensa, el equipo brasileño argumentó que una semifinal de un torneo continental debía tener prioridad frente a otro evento deportivo. También se apoyó en el contrato de concesión, que otorga preferencia a los partidos oficiales de fútbol organizados por la Conmebol, la CBF y otras entidades.

Estadio Maracaná.

Estadio Maracaná.

Otro punto importante para la presentación fue el respaldo del Ministerio Público, que se había pronunciado en dos ocasiones a favor de mantener el encuentro en el Maracaná. Además, el club destacó las recomendaciones de los organismos de seguridad y contó con la intervención de su departamento jurídico y representantes de la institución social, entre ellos Alan Belaciano, presidente de la Asamblea General.

Con el nuevo fallo, el estadio quedó confirmado y la organización del partido recuperó previsibilidad. La resolución también permitió destrabar la comercialización de localidades, que había quedado condicionada por la posibilidad de un cambio de escenario.

Boca y Vasco se juegan el pase a la final de la Copa Sudamericana

Mientras este martes se llevará a cabo el cruce de ida en la Bombonera a las 21.30, la vuelta se disputará el martes 20 de octubre, en el mismo horario, y determinará a uno de los finalistas del certamen continental. La serie comenzará esta noche en la Bombonera, donde el conjunto de la Ribera buscará dar el primer paso antes de viajar a Brasil.

La confirmación del Maracaná representa un alivio para la planificación de ambas delegaciones y garantiza que el equipo carioca pueda buscar la clasificación ante su gente, en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial.

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