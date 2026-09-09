El plan de AFA para retener a Scaloni y la nueva Selección sin Messi

En la Asociación del Fútbol Argentino entienden que no es momento de apurar a Scaloni y por eso la idea es dejar pasar las semanas antes de sentarse a negociar con Claudio Tapia y su representante, Matías Aldao. Incluso existía un acuerdo de palabra para extender el vínculo hasta 2030, pero la situación cambió después de la derrota ante España y la posterior decisión de Messi. El principal desafío será recuperar la energía del entrenador para encarar un ciclo diferente, sin el grupo que llevó a la Albiceleste a conquistar cuatro títulos inolvidables.