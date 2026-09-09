El plan de AFA para retener a Scaloni y la nueva Selección sin Messi

Chiqui Tapia trabaja para lograr la continuidad del entrenador, quien ya está iniciando la era de la Albiceleste sin el rosarino.
La AFA trabaja para lograr la continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina. El entrenador tiene contrato hasta fines de 2026 y dejó en claro después de la final del Mundial que primero quiere cumplir con ese vínculo y luego analizar su futuro. En la dirigencia mantienen el optimismo, pero saben que deberán convencerlo, además, la salida de Messi y el nuevo escenario que se abre para la Selección son claves en la decisión.
En la Asociación del Fútbol Argentino entienden que no es momento de apurar a Scaloni y por eso la idea es dejar pasar las semanas antes de sentarse a negociar con Claudio Tapia y su representante, Matías Aldao. Incluso existía un acuerdo de palabra para extender el vínculo hasta 2030, pero la situación cambió después de la derrota ante España y la posterior decisión de Messi. El principal desafío será recuperar la energía del entrenador para encarar un ciclo diferente, sin el grupo que llevó a la Albiceleste a conquistar cuatro títulos inolvidables.
La ausencia de Messi representa un cambio profundo para Scaloni y para el equipo. El rosarino dejó la Selección después de 21 años y la AFA pretende que participe de los próximos amistosos para realizarle un homenaje, aunque todavía no existe una confirmación oficial. Mientras tanto, trascendió que Cuti Romero ya fue elegido como nuevo capitán, una decisión que se había tomado antes del Mundial y que ahora tomará mayor importancia ante la salida de Leo y Otamendi.
El otro punto que deberá resolver Scaloni si continúa es la conformación de su cuerpo técnico. Walter Samuel podría dejar la Selección para comenzar su carrera como entrenador principal, por lo que sería necesario reorganizar el grupo de trabajo que acompañó al DT durante los últimos años. AFA tiene por delante las fechas FIFA de septiembre y noviembre, con varios amistosos en carpeta, y pretende llegar a ese nuevo ciclo con el futuro del entrenador definido.
Scaloni asumió en 2018 y desde entonces dirigió 104 partidos, ganó cuatro títulos y convirtió a la Selección en una de las grandes potencias del fútbol mundial. Ahora deberá decidir si quiere liderar la reconstrucción del equipo después de la era Messi. En AFA saben que no alcanza con una oferta contractual y que deberán presentarle un proyecto que vuelva a motivarlo. Por ahora no hay acuerdo ni negociación formal, pero sí una intención firme de ambas partes de volver a sentarse a hablar.
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