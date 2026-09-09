Jonathan Calleri fue silbado en La Bombonera y se perderá la vuelta en el Morumbí

"NO TENGO NINGÚN PROBLEMA, YO SÉ LO QUE HICE ACÁ..." Jonathan Calleri habló sobre los silbidos que recibió en La Bombonera.



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En la primera mitad, Calleri tuvo una chance de marcar tras un buen desborde por izquierda. Recibió de frente casi en el punto penal y quiso abrir el pie para definir al segundo palo, pero su débil remate se fue ancho por un amplio margen. Esa fue su única oportunidad de incidir en el marcador del partido.

A los 15' del complemento, Calleri tuvo un choque en mitad de cancha con Tomás Belmonte y el árbitro chileno Piero Maza lo amonestó correctamente. El problema es que esta fue su tercera amarilla en la Copa Sudamericana (las anteriores fueron ante O'Higgins y Millonarios por fase de grupos) y llegó al límite permitido por el reglamento.

De esta manera, el capitán de Flamengo deberá cumplir una suspensión de un partido, por lo que no estará en la revancha ante Boca en el Morumbí, del próximo 15 de septiembre. Se termina así su participación en una llave de copa de mucho peso.