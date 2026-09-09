Jonathan Calleri fue silbado en La Bombonera y se perderá la vuelta en el Morumbí

El capitán del Tricolor, que brilló en su breve paso por el Xeneize, fue reprobado por los bosteros y no estará en la revancha por suspensión por acumulación de amarillas en el certamen.
Boca venció 1 a 0 a San Pablo este martes por la noche en La Bombonera en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en una serie que se definirá en el Morumbí. Jonathan Calleri, capitán del Tricolor con pasado en el Xeneize, vivió el partido con intensidad y los bosteros lo silbaron en su salida del campo.
"Es normal, siempre se silba a los contrincantes. No tengo ningún problema, yo sé lo que hice acá: fui muy feliz", declaró Calleri post partido. Ya desde que la voz del estadio anunció su nombre en la previa del partido, la gente de Boca le dedicó silbidos después de una previa del compromiso donde aclaró que es hincha de All Boys y no del Xeneize.
Silbidos que se repitieron cuando malogró su única chance de gol en el primer tiempo y se potenciaron cuando salió reemplazado a menos de 10 minutos para el final. Cabe recordar que Calleri jugó en Boca entre mediados de 2014 y fines de 2015, casi siempre con el propio Rodolfo Arruabarrena como DT, en su primer ciclo en el Xeneize. Disputó 61 partidos, marcó 23 goles y ganó dos títulos: el Campeonato de Primera División 2015 y la Copa Argentina 2014/15.
En la primera mitad, Calleri tuvo una chance de marcar tras un buen desborde por izquierda. Recibió de frente casi en el punto penal y quiso abrir el pie para definir al segundo palo, pero su débil remate se fue ancho por un amplio margen. Esa fue su única oportunidad de incidir en el marcador del partido.
A los 15' del complemento, Calleri tuvo un choque en mitad de cancha con Tomás Belmonte y el árbitro chileno Piero Maza lo amonestó correctamente. El problema es que esta fue su tercera amarilla en la Copa Sudamericana (las anteriores fueron ante O'Higgins y Millonarios por fase de grupos) y llegó al límite permitido por el reglamento.
De esta manera, el capitán de Flamengo deberá cumplir una suspensión de un partido, por lo que no estará en la revancha ante Boca en el Morumbí, del próximo 15 de septiembre. Se termina así su participación en una llave de copa de mucho peso.
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