Vasco Arruabarrena: "Fue un partido más de Libertadores que de Sudamericana"

"Miguel (Merentiel) mete, se esfuerza, está dejando todo y adaptándose a un puesto, el de centrodelantero, que no es habitual en él. Los centrales estuvieron bien, sólidos y están en plena competencia con sus compañeros. Herrera sigue bien, mejorando, no queremos quemarlo; está aprovechando cada oportunidad", remarcó.

"Lea Paredes se lesionó acá, volvió del Mundial y tenemos muchos mata-mata, que son finales. Obviamente que Sao Paulo, por su plantel, es otra cosa, es una instancia y rival importante. Ahora cambiamos rápido el chip y pensamos en la liga local, en el Clausura, ya después pensaremos otra vez en la Copa y en la visita a Brasil. Esto es Boca", afirmó Arruabarrena.

"Es complicado tener a casi todos óptimos. Lea, Ascacibar, Merentiel, con estado gripal, mejoran, juegan, pasa que cada tres o cuatro días se cae algún soldado y hay que ir viendo y analizando a cada paso. El Ruso y Toto Belmonte llegan también por sorpresa, pero hay momentos, ahora no está Milton Delgado, vamos acomodando las piezas", agregó.

"Montero está bien, no hablamos algo puntual, está bien, manteniendo el arco en cero. Hoy, antes del partido, falleció su abuela, cumplió, jugó, y ahora viaja a Colombia. Es una adaptación grande, viene de Vélez, lo respeto, pero esto es Boca, con otra repercusión. Cómo molestan con las redes sociales, es bárbaro; por suerte en mi época no había (sonrisas)", concluyó.