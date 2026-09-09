Vasco Arruabarrena: "Fue un partido más de Libertadores que de Sudamericana"

El entrenador de Boca analizó el triunfo por 1 a 0 a San Pablo por la ida de los cuartos de la Sudamericana: "Sacamos una diferencia y buscaremos la clasificación en Brasil".
Boca venció 1 a 0 a San Pablo en La Bombonera por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana con un gol de Miguel Merentiel. Tras el encuentro, Rodolfo Arruabarrena analizó: "Fue más un partido de Copa Libertadores que de Sudamericana, con dos equipos con mucha historia. Fue un partido duro, trabado. Sabíamos que los detalles iban a ser importantes. Sacamos una diferencia en nuestra cancha y buscaremos la clasificación en Brasil".
"Son partidos cerrados, son pocos con un resultado abultado, hay miedo a no cometer errores. Es un clásico, dos clubes con mucha historia. Ganamos los primeros 90 minutos y, con nuestras armas, buscaremos seguir adelante, aguantar, saber jugarlo allá", comentó el entrenador.
"El tema del manejo del balón es según en qué lugar de la cancha se lo tiene. No me interesa si lo tienen lejos de nuestro arco, no nos hacen daño. Hoy defensivamente estuvimos muy serios, sólidos, sobre todo en el segundo tiempo. Ellos tuvieron dos chances en el primero", explicó.
"Miguel (Merentiel) mete, se esfuerza, está dejando todo y adaptándose a un puesto, el de centrodelantero, que no es habitual en él. Los centrales estuvieron bien, sólidos y están en plena competencia con sus compañeros. Herrera sigue bien, mejorando, no queremos quemarlo; está aprovechando cada oportunidad", remarcó.
"Lea Paredes se lesionó acá, volvió del Mundial y tenemos muchos mata-mata, que son finales. Obviamente que Sao Paulo, por su plantel, es otra cosa, es una instancia y rival importante. Ahora cambiamos rápido el chip y pensamos en la liga local, en el Clausura, ya después pensaremos otra vez en la Copa y en la visita a Brasil. Esto es Boca", afirmó Arruabarrena.
"Es complicado tener a casi todos óptimos. Lea, Ascacibar, Merentiel, con estado gripal, mejoran, juegan, pasa que cada tres o cuatro días se cae algún soldado y hay que ir viendo y analizando a cada paso. El Ruso y Toto Belmonte llegan también por sorpresa, pero hay momentos, ahora no está Milton Delgado, vamos acomodando las piezas", agregó.
"Montero está bien, no hablamos algo puntual, está bien, manteniendo el arco en cero. Hoy, antes del partido, falleció su abuela, cumplió, jugó, y ahora viaja a Colombia. Es una adaptación grande, viene de Vélez, lo respeto, pero esto es Boca, con otra repercusión. Cómo molestan con las redes sociales, es bárbaro; por suerte en mi época no había (sonrisas)", concluyó.
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