Torneo Clausura: Boca le ganó a Tigre y clasificó como primero de la Zona A

Tras unos primeros minutos discretos, en donde no pasaba nada, Julián López, volante de Tigre, sacó un sablazo a los 17 minutos de juego que Agustín Marchesín despejó de espectacular manera. Después, Boca logró adueñarse del balón pero le faltó que fluya el juego para generar más ocasiones de gol. La más clara fue un excelente pase largo al área de Leandro Paredes que Exequiel Zeballos no logró controlar de buena manera para poder definir al arco.

El local salió con mucha convicción y agresividad al complemento y realizó un monólogo. Los primeros minutos fueron con varios remates de media distancia, entre ellos de Leandro Paredes y jugadas en donde falló el último pase. Aunque también se durmió en una, Alfio Oviedo se escapó y mandó un centro rasante al área chica que logró despejar Juan Barinaga.

Minutos después, promediando el segundo tiempo, Nicolás Figal pidió el cambio por un codazo de Oviedo a su cuello que el árbitro decidió no cobrar nada. Pasaban los minutos y parecía que se encaminaría a un 0 a 0 el duelo en La Bombonera, pero en un córner ejecutado por Paredes apareció Ayrton Costa por el primer palo para sacar un tremendo cabezazo al segundo palo, dejando al arquero rival sin posible reacción.

A continuación, ya sobre el final, Boca sacó un gran contraataque a los 41 minutos que terminó con un penal a favor. Milton Delgado salió entre varios jugadores y tocó para Cavani, quien cambió de frente para Zeballos, que lanzó el balón a la carrera de Lautaro Blanco y éste mandó un centro al área para Merentiel que remató de primera y claramente Tomás Cardona puso su mano para desviar la trayectoria.

Tras llamado del VAR y revisar la jugada, Darío Herrera cobró el penal y Cavani lo cambió por gol. El uruguayo engañó al arquero y cruzó su remate que fue directo a la red sin problemas. De esta manera, el delantero volvió a convertir en el club azul y oro tras dos meses de sequía.

Con este triunfo, Boca ganó la Zona A con 29 puntos, producto de ocho victorias, cinco empates y tres derrotas, imponiéndose por cuatro unidades por sobre el segundo Racing. El Xeneize disputará los octavos de final con el octavo de la Zona B, que será Talleres o Sarmiento. El equipo de Úbeda jugará los octavos y posibles cuartos y semis en La Bombonera.