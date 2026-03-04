Boca iría por una figura del fútbol argentino con el cupo que le dará la ida de Blondel

El primer movimiento ya se hizo: el club averiguó condiciones a través del representante del futbolista y comenzaron a evaluar los números de una posible operación. La dirigencia del Xeneize sabe que los tiempos son ajustados y que el mercado no da margen para extender las negociaciones si finalmente se habilita la incorporación.

El presente de Argentinos Juniors también ayuda a Boca: la sorprendente eliminación en Copa Argentina con Midland y en la fase previa de la Copa Libertadores con Barcelona de Ecuador dejó al Bicho con solamente el Torneo Apertura y luego Torneo Clausura en el calendario. Su venta le daría dinero a la caja del club y le liberaría un sueldo mensual.

Además, el pase del jugador está dividido: Gimnasia y Esgrima La Plata tiene el otro 50% de su ficha y estaría contento de que se dé su venta y le ingrese dinero. Con poco tiempo, Boca deberá acelerar y convencer a Argentinos si quiere que Lescano se convierta en su próxima incorporación.