Boca visita a Lanús para recuperar el partido de la fecha 7: hora, TV y formaciones

Ambas realidades son opuestas: Lanús está demostrando ser un equipo fuerte y que le compite a cualquiera, a nivel nacional e internacional, como al Flamengo que le ganó en la ida y la vuelta de la Recopa. En el torneo local el equipo de Pellegrino cuenta con 9 puntos adeudando dos partidos y buscará ganar hoy para meterse en la zona de clasificación a playoffs.

En cuanto a Boca, el equipo de Claudio Úbeda, que hoy también está afuera de los playoffs, está mostrando mucha irregularidad y no logra ser superior en ningún partido, en un torneo en el que hasta el momento sólo obtuvo dos victorias y, al igual que Lanús, cuenta con 9 puntos, pero solo con este partido pendiente.

El partido comenzará a las 21:00 y será transmitido por ESPN Premium. El encargado de impartir justicia será Darío Herrera.

De ahora en adelante, Lanús tendrá una baja muy importante tras la venta de Rodrigo Castillo al Fluminense por 10 millones de dólares por el 100% del pase. Mauricio Pellegrino tendrá que buscar un reemplazante o algún delantero que le compita el puesto a Walter Bou.

rodrigo-castillo-con-lanus-en-copa-sudamericana-2025-2124528 Rodrigo Castillo, el goleador de Lanús que fue vendido al Fluminense.

Siguiendo con el mercado de pases y bajas, Boca continúa con varios lesionados en su plantel y en estas últimas horas se confirmó la salida a préstamo de Lucas Blondel a Huracán. Por lo tanto, la institución presidida por Juan Román Riquelme sigue buscando posibles refuerzos para este semestre y uno de los que está sonando fuerte es un viejo conocido: Sebastián Villa. El colombiano, con una gran actualidad en Independiente Rivadavia de Mendoza, es pretendido nuevamente por el Xeneize luego de que en su último paso por el club haya decidido irse libre.

Hoy por la noche el Granate y el Xeneize se verán las caras nuevamente tras el último partido entre ambos, que fue por los octavos de final del Torneo Apertura 2025, en el que empataron en 0 y luego Boca se impuso por 4 a 2 en los penales.

De los últimos cinco partidos entre los dos Lanús obtuvo dos victorias, empataron en dos ocasiones y Boca ganó el restante.

Posibles formaciones de Lanús y Boca

Para esta noche, el probable equipo que pararía Mauricio Pellegrino sería: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; y Walter Bou.

Por el otro lado, Claudio Úbeda podría poner este once titular: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Williams Alarcón o Tomás Belmonte; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.