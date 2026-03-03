El nuevo escenario que ilusiona a Boca con Dybala: paternidad y fin de su contrato

El nacimiento de su hija Gia, fruto de su relación con Oriana Sabatini, marcó un punto de inflexión. La pareja decidió que la beba naciera en Roma por cuestiones de comodidad y acompañamiento familiar, pero el proyecto a mediano plazo sería establecerse en Buenos Aires.

En paralelo, el contrato de Dybala con la Roma vence el 30 de junio y, aunque circularon versiones sobre una posible renovación con salario reducido, no parece el escenario más probable. El delantero no tendría intenciones de seguir su carrera en Europa ni aceptar propuestas millonarias desde el fútbol árabe, que su esposa siempre vio con mal ojos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paulo Dybala (@paulodybala)

En este contexto, en Boca son conscientes del deseo mutuo, pero también de los tiempos. Con Lionel Scaloni al mando de la Selección, Dybala necesita continuidad y competitividad para mantenerse en consideración de cara al Mundial, por lo que cualquier decisión deportiva deberá equilibrar lo emocional con lo profesional.

El antecedente de Leandro Paredes funciona como referencia: sentar bases contractuales, esperar el momento adecuado y avanzar cuando el contexto sea favorable. En el caso de Dybala, ese punto podría llegar a mitad de año, cuando quede con el pase en su poder y tenga mayor libertad para elegir su próximo destino.

Por ahora, no hay definiciones oficiales ni negociaciones cerradas. Pero entre la paternidad, el deseo familiar de regresar y el vencimiento de su vínculo en Italia, la “novela Dybala” suma capítulos que, esta vez, parecen acercarlo un poco más a la camiseta azul y oro que siempre confesó admirar.