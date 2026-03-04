Coudet tratará de "buscar el mejor nivel" de todos los jugadores de River

coudet Eduardo Coudet arribó esta mañana al país tras despedirse del Alavés de España.

Durante esa presentación, que dio paso a una conferencia de prensa, "El Chacho" aseguró que todos los jugadores "son importantes y trataremos de recuperar el mejor nivel de todos y entender que los necesitamos . Tengo que remarcarles que tengo mi carácter, no soy tan simpático todo el tiempo, no vine a un cumpleaños".

"Creo que hay que descontracturar (la situación), conozco a este club y desde la tensión es muy difícil porque es un monstruo del que si no vas de la mano se nos va a poner cuesta arriba. No quiero pararme en ningún caso individual, sino en la importancia de cada jugador que tiene sus méritos de estar acá. Voy a tratar de buscar el nivel de cada uno y hablar con ellos para que sea una competencia sana que necesitamos que sea fuerte".

Ante la pregunta sobre un posible refuerzo, el técnico dijo: "No sé en cuanto al mercado, pero sí estoy muy contento con el plantel que hay. Soy reiterativo, pero que quede por delante de todo. Los que hoy están, están capacitados para arrancar este proyecto".

También se refirió a los juveniles del plantel al afirmar que: "No miro documentos, nacionalidades, no miro nada. Para mí juega el que mejor está o el que necesitemos en ese momento. Futbolísticamente los sistemas los marcan los jugadores que mejor están y sus características. Tenemos que tener una competencia fuerte, hay un grupo sano, conozco a muchos de los jugadores, a muchos los quise tener pero nunca tuve plata

"Son ugadores que son de mi gusto y estoy convencido de que si encontramos la mejor versión de cada uno, y este equipo va a estar muy bien. Siempre conté con jóvenes e intenté potenciar jugadores en general", dijo el nuevo director técnico..

Coudet expresó cómo ve esta oportunidad y se refirió a la salida de uno de los máximos ídolos del club: "Lo remarqué siempre, jugué mucho tiempo aquí y siempre la gente me demostró cariño. Creo que siempre tuve la ilusión y lo dije más de una vez, que los caminos se iban a cruzar en esta profesión que puede ser más duradera que la de jugador. Hubo un fenómeno que nadie esperaba, que fue lo de Marcelo, un DT que dirigió más de 10 años y ganó un montón de cosas. Las cosas están escritas en el tiempo y nos cruzó lamentablemente con la salida de Marcelo, que no es algo que me ponga feliz ni mucho menos. Nos puso acá y estoy contento, con mucha ilusión".

El extécnico de Racing y Rosario Central aprovechó a dejarles un mensaje a los hinchas para este nuevo ciclo que comenzará ante Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la fecha 10: "Necesitamos unidad, necesitamos estar juntos. A nivel futbolístico, para que se genere la salida de un entrenador como Marcelo, quiere decir que la cosa no se puso fácil, pero creo en una recuperación, en tratar de que sea con inmediatez y para eso necesitamos la ayuda del hincha porque me ha tocado y es un club difícil para jugar".

Por último, Eduardo Coudet remarcó que en estas primeras semanas verá qué sistema táctico utilizará: "No sé qué sistema vamos a usar porque ni siquiera me encontré con los jugadores. Tenemos una semana de trabajo y ahí veremos y decidiremos. En el día a día pido lo mejor y tenemos lo que dure cada entrenamiento para pedir la entrega de cada jugador, que eso lleva a la mejora"