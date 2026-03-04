Chacho Coudet llegó a River: su historia enfrentando a Boca

En total, Coudet enfrentó seis veces al Xeneize en el fútbol argentino durante sus etapas en Rosario Central y Racing Club. El saldo es positivo: tres victorias, dos empates y una derrota, entre encuentros de Liga Profesional y Copa Argentina, la primera fue por este certamen federal y no olvidará nunca en su vida.

Chacho, como entrenador de Central, enfrentó a Boca en la final de la Copa Argentina 2015. El Xeneize se impuso 2 a 0 ante el Canalla con un penal inexistente (la supuesta falta fue fuera del área) y un gol en un claro offside. "No la perdimos, nos sacaron la final", comentó Coudet tras ese encuentro. Apenas tres días después tuvo revancha por el torneo local y su equipo ganó 3-1 en el Gigante de Arroyito.

El enojo de Coudet después de la polémica final de Copa Argentina

En 2016 volvieron a cruzarse dos veces más con el Canalla: triunfo 2-1 en los cuartos de final de la Copa Argentina y empate 1-1 en La Bombonera por la Liga. Más tarde, ya como entrenador de Racing entre 2018 y 2019, sumó dos igualdades ante el Xeneize: 2-2 en Avellaneda y 1-1 como visitante.

Ahora, con su desembarco en River firmado hasta diciembre de 2027, el hincha espera que el equipo esté en la altura en todos los partidos como manda la historia, pero aún más en los partidos de peso como frente a Boca. Si se cumplen los plazos previstos, su debut sería ante Huracán en Parque Patricios, el jueves 12 desde las 21.15.