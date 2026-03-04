La chicana de Stéfano Di Carlo a Boca por el amateurismo: "Cuentan cualquier cosa"

"River tiene que ser campeón urgente de lo que sea, es el equipo más ganador del profesionalismo por escándalo, desde que el fútbol es fútbol y se juega con reglas, después empezaron a contar cualquier cosa", declaró el presidente de la institución de Núñez en diálogo con ESPN.

La cargada del mandamás refiere a una histórica decisión que la AFA tomó en 2013, cuando tras reclamos de varios clubes, se comenzaron a contabilizar los campeonatos ganados antes de 1931, es decir, en el amateurismo. Y, claro, hubo equipos más favorecidos que otros con esta decisión.

Este revisionismo histórico permitió recuperar más de 30 años de fútbol argentino y le dio una importante cantidad de estrellas a varios cuadros. Los mayores ganadores fueron Racing con 21 nuevas consagraciones y Boca con 17. Mientras que el Millonario sumó solamente siete.

Acorde al criterio de la Asociación del Fútbol Argentino, Boca es quien más títulos locales ostenta con 74, dos por encima de su clásico rival. Si reducimos la cuenta a solo los profesionales, River pasa al frente con 65 contra 57 en una inclusive mayor diferencia.

"River tiene que ser campeón en lo inmediato. Es nuestra prioridad y nuestro foco principal. No estamos mirando para otro lado. Hacemos obras pero lo más importante es el fútbol", concluyó el presidente, quien confirmó que están buscando un director deportivo para lograr tomar mejores decisiones.