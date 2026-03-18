Boca Juniors cambió su escudo en redes sociales y avanza con una nueva identidad visual

El club adoptó en sus plataformas digitales el diseño simplificado que ya utilizaba desde 2025. La decisión sorprendió a los hinchas y generó debate.
Sin previo aviso, Boca Juniors volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por una decisión que impacta directamente en su identidad visual. El club modificó el escudo en todas sus redes sociales oficiales y adoptó una versión más simple, alineada con el rediseño que comenzó a utilizar durante su aniversario número 120 en 2025.
El cambio fue inmediato y no pasó desapercibido. De un momento a otro, las cuentas oficiales dejaron atrás el tradicional emblema con estrellas en su interior y pasaron a mostrar un logo más limpio, sin esos elementos característicos. Si bien esta versión ya era conocida por los hinchas, su desembarco definitivo en el entorno digital generó sorpresa.
La modificación responde a una lógica más amplia dentro del club: unificar criterios en la comunicación institucional. El escudo con estrellas implicaba actualizaciones constantes cada vez que el equipo sumaba un nuevo título, lo que obligaba a realizar ajustes formales y adaptaciones en distintos soportes. Con este nuevo diseño, Boca busca simplificar ese proceso y evitar inconsistencias visuales.
Más allá del impacto reciente en redes, esta versión del escudo ya venía siendo utilizada por el club en distintos ámbitos. Formó parte de la equipación principal, apareció en la indumentaria conmemorativa por los 120 años y también fue incorporada en diversos flyers y piezas gráficas institucionales, como parte de una renovación estética progresiva.
Desde lo simbólico, el cambio no es menor. El escudo es uno de los elementos más representativos de la historia xeneize y cualquier alteración suele generar reacciones. En redes sociales, las opiniones estuvieron divididas: algunos hinchas celebraron la estética moderna, mientras que otros manifestaron su preferencia por el diseño clásico.
Lo llamativo, en todo caso, no fue el rediseño en sí, sino el momento elegido para implementarlo de manera total en redes sociales. Sin comunicado oficial ni explicación previa, Boca activó el cambio y reabrió una discusión que toca de lleno la tradición y la modernización de uno de los símbolos más fuertes del fútbol argentino.
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