Boca Juniors cambió su escudo en redes sociales y avanza con una nueva identidad visual

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Desde lo simbólico, el cambio no es menor. El escudo es uno de los elementos más representativos de la historia xeneize y cualquier alteración suele generar reacciones. En redes sociales, las opiniones estuvieron divididas: algunos hinchas celebraron la estética moderna, mientras que otros manifestaron su preferencia por el diseño clásico.

Lo llamativo, en todo caso, no fue el rediseño en sí, sino el momento elegido para implementarlo de manera total en redes sociales. Sin comunicado oficial ni explicación previa, Boca activó el cambio y reabrió una discusión que toca de lleno la tradición y la modernización de uno de los símbolos más fuertes del fútbol argentino.