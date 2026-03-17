La FIFA dio a conocer la canción del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

Se llama Lighter y tienen a las voces del estadounidense Jelly Roll y el méxicano Carín León en una colaboración pensada para representar a los tres países organizadores de la Copa del Mundo.
La FIFA presentó una parte de Lighter, la primera canción oficial del Mundial 2026, interpretada por el estadounidense Jelly Roll y el mexicano Carín León. El tema completo se estrenará el 20 de marzo en las plataformas digitales y será parte del álbum oficial del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
El presidente del ente máximo del fútbol, Gianni Infantino, confirmó que la canción fue elegida para abrir la banda sonora del certamen y que busca reflejar la identidad de los tres países anfitriones. La colaboración combina rock, country y regional mexicano, en una producción que estuvo a cargo de Cirkut, ganador del Grammy como productor del año, lo que le da al lanzamiento un fuerte respaldo dentro de la industria musical.
La elección de los artistas también responde a la idea de mostrar diversidad cultural. Jelly Roll es una figura reconocida en la escena estadounidense, mientras que Carín León se convirtió en uno de los músicos mexicanos con mayor proyección internacional en los últimos años. El tema, según adelantaron desde la FIFA, apunta a transmitir una sensación de libertad y optimismo, en línea con el espíritu del torneo.
El adelanto publicado en las cuentas oficiales del Mundial dejó escuchar parte de la voz de Jelly Roll, aunque todavía no se confirmó en qué idioma interpretará su participación el cantante mexicano. No se descarta que exista más de una versión del tema, una estrategia que ya se utilizó en ediciones anteriores, como Sudáfrica 2010, para ampliar el alcance global de la canción oficial.
El Mundial 2026 será el primero que se jugará en tres países y también el primero con 48 selecciones, con partidos previstos entre el 11 de junio y el 19 de julio. La FIFA anticipó que el álbum incluirá a artistas de distintos estilos y regiones, y que Lighter será solo el inicio de una serie de lanzamientos pensados para acompañar el torneo más grande del fútbol.
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