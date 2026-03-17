La FIFA dio a conocer la canción del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

El Mundial 2026 será el primero que se jugará en tres países y también el primero con 48 selecciones, con partidos previstos entre el 11 de junio y el 19 de julio. La FIFA anticipó que el álbum incluirá a artistas de distintos estilos y regiones, y que Lighter será solo el inicio de una serie de lanzamientos pensados para acompañar el torneo más grande del fútbol.