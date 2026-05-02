Boca rota ante Central Córdoba de Santiago del Estero y apunta a terminar primero en su zona

El DT Claudio Úbeda realizará diez cambios para este duelo. El Xeneize tiene la mira puesta en la Copa Libertadores, donde el martes jugará un choque clave contra Barcelona de Ecuador.
Boca Juniors visitará este sábado a Central Córdoba por la novena fecha del Torneo Apertura 2026, con la necesidad de sumar un triunfo para soñar con la posibilidad de terminar primero en la Zona A, pero también con la cabeza puesta en la Copa Libertadores. El encuentro se jugará desde las 16:15 en el Estadio Alfredo Terrera, con arbitraje de Nazareno Arasa y transmisión de TNT Sports Premium.
Más allá del objetivo local, el foco principal del equipo de Claudio Úbeda está puesto también en el decisivo compromiso del martes ante Barcelona de Ecuador, en Guayaquil, por un Grupo D que quedó completamente abierto.
La derrota 1-0 frente a Cruzeiro en Belo Horizonte, sumada al triunfo de Universidad Católica ante Barcelona en Ecuador, dejó a Boca segundo e igualado en puntos con brasileños y chilenos. En ese contexto, el Xeneize necesita sumar fuera de casa el martes a las 21 para encaminar su clasificación a octavos.
Con ese panorama, Úbeda optará por una rotación masiva: podría realizar hasta diez cambios respecto al equipo que cayó en Brasil. La idea es preservar titulares y llegar con lo mejor a Ecuador.
Boca ya tiene asegurado su lugar en los playoffs del Apertura tras la goleada ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, por lo que el DT repetiría una base similar a la que ganó en el Tito Tomaghello, con Leandro Brey como uno de los pocos que se mantendría.
Por su parte, Central Córdoba, dirigido por Lucas Pusineri, llega sin chances de clasificación y buscará hacerse fuerte como local para cerrar de la mejor manera su participación.
Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga; Tiago Cravero; Matías Vera, Lucas González, Diego Barrera; Lucas Varaldo y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.
Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Williams Alarcón o Camilo Rey Domenech; Alan Velasco; Ángel Romero o Kevin Zenón, Exequiel Zeballos y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Estadio: Alfredo Terrera
Árbitro: Nazareno Arasa
VAR: Lucas Novelli
Hora: 16:15.
TV: TNT Sports Premium
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