Boca rota ante Central Córdoba de Santiago del Estero y apunta a terminar primero en su zona

Con ese panorama, Úbeda optará por una rotación masiva: podría realizar hasta diez cambios respecto al equipo que cayó en Brasil. La idea es preservar titulares y llegar con lo mejor a Ecuador.

Boca ya tiene asegurado su lugar en los playoffs del Apertura tras la goleada ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, por lo que el DT repetiría una base similar a la que ganó en el Tito Tomaghello, con Leandro Brey como uno de los pocos que se mantendría.

Por su parte, Central Córdoba, dirigido por Lucas Pusineri, llega sin chances de clasificación y buscará hacerse fuerte como local para cerrar de la mejor manera su participación.

Probables formaciones

Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga; Tiago Cravero; Matías Vera, Lucas González, Diego Barrera; Lucas Varaldo y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Williams Alarcón o Camilo Rey Domenech; Alan Velasco; Ángel Romero o Kevin Zenón, Exequiel Zeballos y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Estadio: Alfredo Terrera

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Lucas Novelli

Hora: 16:15.

TV: TNT Sports Premium