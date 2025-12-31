Boca y River brindan por un mejor año: la comparación entre ambos en este 2025 para el olvido

Boca vivió uno de sus peores años en el plano internacional, quedando afuera en la Fase 2 de la Copa Libertadores, sin ni siquiera llegar a la fase de grupos o clasificar a la Copa Sudamericana. El Alianza Lima de Gorosito lo eliminó por penales en La Bombonera tras igualar 2 a 2 la serie.

Por su parte, River ganó el Grupo B con 12 puntos, producto de tres triunfos y tres empates en una zona compartida con Universitario de Perú (8 puntos), Independiente del Valle (8) y Barcelona de Ecuador (4). Sin embargo, le costó muchísimo eliminar (fue por penales) al humilde Libertad de Paraguay en octavos de final y Palmeiras lo despachó en cuartos con un contundente 5 a 2 global venciéndolo en ambos encuentros. Eso sí, en comparación le fue mejor que a Boca.

En el Torneo Apertura, Boca y River terminaron segundos en sus zonas con 33 y 31 puntos respectivamente. Y ambos se despidieron en cuartos de final: el Xeneize perdió 1 a 0 con Independiente en La Bombonera y el Millonario empató 1 a 1 con Platense y cayó por penales ante el luego campeón del certamen.

En el Torneo Clausura, Boca ganó su zona con 29 puntos y River avanzó como sexto con 22 unidades. El Xeneize llegó hasta semifinales, donde lo sacó Racing con un triunfo 1 a 0 en La Bombonera, al igual que lo hizo Independiente. Mientras que el Millonario llegó apenas hasta octavos de final, donde lo sacó previamente también La Academia.

Boca y River tuvieron un Apertura similar, mientras que el Xeneize tuvo un claro mejor Clausura. Después, el equipo de Gallardo peleó la Copa Argentina mientras que el conjunto azul y oro no. Claro, River llegó hasta semifinales, aunque su gran performance se empañó al quedar afuera con Independiente de Rivadavia por penales. Por su parte, ¡Boca no pasó 16avos de final al caer 2 a 1 con Atlético Tucumán!

Por último, River había iniciado el año perdiendo la Supercopa Internacional con Talleres de Córdoba (primer título en Primera División para el club cordobés) y lo terminó sin lograr la clasificación a la Copa Libertadores y jugará la Copa Sudamericana. Y Boca sí sacó pasaje para volver a tener la ilusión de la séptima en este año venidero.