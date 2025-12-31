Angela Leiva fulminó a Marcelo Weigandt a meses de su separación: "Ya no le serví más"

“El romance fue intenso, un montón. Fue mediático”, comentó sobre los primeros meses de su relación con el futbolista en diálogo con Nacho Elizalde para su segmento Hay amor (Hispa). “En una fiesta, me encaró él y flasheé. Dije, ‘encontré al amor de mi vida’. Yo entrego porque me parece que vincularse es eso. Si yo siento que te quiero, te lo voy a hacer saber. Nos gustamos y nos vimos. Intensidad 100%. Él vivía en Miami, yo vivo acá y ¿quién iba a verlo? Yo iba a verlo a él, no pasaba nada”.

Además, analizó el final de la relación: “Se tiró para atrás, no le dio. No le serví más. Viste que a los tipos les pinta esa, ‘me serviste hasta acá y hasta acá no’. Fue fuerte, porque había compromisos de una vida juntos, de continuar en el tiempo. Se charlaba un montón eso. Y dolió”.

chelo y angela

Después, reveló que la separación llegó por un mensaje de WhatsApp, sin posibilidad de discutir previamente: “Me agarró un ataque, no entendía. Yo le decía que hablemos y él no quería saber nada, no quería hablar. Y así me tuvo durante un mes hasta que un día, por llamada, me dijo, ‘no, no, yo ya fui claro. Tranqui, vas a estar bien’”.

“Ahí dije, ‘¿sabés que tenés razón?’. Siempre estuve bien y ahora también voy a estar bien. Pero me costó salir de ahí”, recordó la cantante de "Karma" y "Amiga traidora". “Yo estuve muy triste, sentí que era el indicado. Después de todo lo que me pasó a mí con mis relaciones, creí realmente que era por ahí”, había confesado en mayo, durante una entrevista en Rumis (La Casa).

En ese contexto, dejó en claro que la ruptura no estuvo vinculada a la intervención de terceros ni a infidelidades, sino que respondió a una decisión unilateral de la otra persona: “No hace falta que haya infidelidades para que se termine una relación, hay veces que hay decisiones que uno no toma y duele porque uno piensa que está en un lugar, que está proyectando algo y que de un día para el otro te dicen ‘Mejor no’”.