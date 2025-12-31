Un 2026 con muchos campeones: los ocho trofeos que se pondrán en juego

1) Torneo Apertura

El Apertura, que empezará el último fin de semana de enero y culminará a fines de abril, será el primer torneo. El certamen tendrá el mismo formato que en 2025, con una fase regular de 16 fechas, dividido en dos zonas. Los primeros ocho de cada grupo clasificarán a playoffs, instancia en la que se definirá al primer campeón del año.

2) Torneo Clausura

Después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, se pondrá en marcha el Clausura. El formato será igual que el Apertura: dos zonas, 16 jornadas regulares y luego los cruces de eliminación directa.

3) Campeón de Liga

Tras la polémica declaración de campeón a Rosario Central, este 2026 se disputará por primera vez desde el inicio de la temporada: coronará campeón al equipo que obtenga más puntos a lo largo de las fases regulares del Apertura y Clausura acumuladas en la tabla anual.

4) Trofeo de Campeones

El Trofeo de Campeones se jugará apenas una semana después de la finalización del Clausura y enfrentará al campeón del Apertura con el del Clausura.

5) Supercopa Internacional

Estudiantes y Rosario Central se disputarán la Supercopa Internacional. El Pincha clasificó como ganador del Trofeo de Campeones y el Canalla por haberse coronado como Campeón de Liga. Todavía no hay fecha estipulada para la definición de otra estrella.

6) Copa Argentina

En el primer semestre también iniciará la Copa Argentina y se extenderá por todo el año. El torneo "más federal del país" conservará su conocido formato y, además, ya tiene el cuadro definido.

7) Supercopa Argentina

Este título se lo disputarán los campeones del Trofeo de Campeones y de la Copa Argentina. Estudiantes buscará otro título más, ante Independiente Rivadavia de Mendoza. Aún no hay fecha de disputa.

8) Recopa de Campeones

La Recopa de Campeones, que es un nuevo trofeo, se disputará por primera vez en 2026. Será un triangular entre los ganadores de la Copa Argentina (Independiente Rivadavia), Supercopa Argentina (Independiente Rivadavia vs. Estudiantes) y Supercopa Internacional (Rosario Central vs. Estudiantes). Es probable que se juegue a mitad de año.