Boca va por un delantero del fútbol argentino: fue elogiado por Martín Palermo

El Xeneize fijó sus ojos en San Lorenzo: en su centrodelantero como en Gastón Hernández, zaguero de 27 años que es el capitán del Ciclón. Sin embargo, aún no está avanzada la llegada ni del goleador ni del defensor del club de Boedo, donde también puso los ojos River por Jhohan Romaña.

Con todas las deudas saldadas con el Ciclón y la situación contractual ya ordenada, Cuello fue sondeado también por Independiente. Sin embargo, en la mesa chica de Boca la información llegó rápidamente y se avanzó en la preparación de una nueva oferta para quedarse con el futbolista en esta temporada.

El delantero de 25 años fue elogiado recientemente por Martín Palermo. El exfutbolista y máximo goleador de la historia del Xeneize, el Titán expresó en charla con ESPN: “El chico de San Lorenzo me gusta, Alexis Cuello es el 9 que llevaría para mi equipo”. Además, se refirió a las características actuales de los centrodelanteros: “Hoy los 9 tienen otras características, no es el 9 de área como yo”.

Cuello viene de dos buenas temporadas consecutivas y convirtió cinco goles en 16 partidos durante el Clausura, lo que lo posiciona como la principal alternativa de Boca para reforzar ese sector del ataque, donde el único intocable es Miguel Merentiel.

La idea principal de Juan Román Riquelme es sumar al menos dos refuerzos para afrontar la nueva edición de la Copa Libertadores 2026, donde buscará lograr la tan ansiada séptima del club.