Boca empieza a definir el equipo con cambios de esquema y nuevos nombres

La principal novedad fue el abandono del 4-4-2 utilizado sobre el final del Clausura para darle lugar a un 4-3-3 bien definido, con un solo centrodelantero y extremos abiertos. En ese contexto, Ander Herrera y Kevin Zenón aparecieron como titulares, dos futbolistas que el DT busca potenciar desde lo físico y futbolístico, y apunta a un mediocampo más dinámico, asociado y con mayor protagonismo en la circulación de la pelota.

herrera y zenón Ander Herrera y Kevin Zenón serían titulares en el amistoso ante Millonarios.

La gran incógnita es si este esquema se mantendrá para el amistoso del miércoles en La Bombonera, ante Millonarios, en el marco de la Copa Miguel Ángel Russo, que será la primera prueba formal del año y servirá para medir si la innovación se sostiene o si el equipo vuelve al sistema con doble nueve.

También influyó el contexto físico de algunos referentes, como Edinson Cavani, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia que no participaron del ensayo, todos por distintas molestias, por lo que no se descarta que alguno pueda meterse en la consideración para el amistoso.

El 11 que paró Úbeda

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.