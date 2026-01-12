Boca empieza a definir el equipo con cambios de esquema y nuevos nombres

Claudio Úbeda ensayó variantes tácticas y protagonistas distintos en el primer entrenamiento formal, pensando en el amistoso ante Millonarios y a dos semanas del inicio del Apertura 2026.
El inicio de 2026 encuentra a Boca en pleno proceso de ajustes. Con el Torneo Apertura cada vez más cerca, el cuerpo técnico comenzó a probar alternativas en el primer ensayo futbolístico del año. Más allá del buen cierre de la temporada pasada, interrumpido por la derrota ante Racing, Claudio Úbeda sorprendió con cambios tanto en el esquema como en algunos apellidos que venían relegados.
La principal novedad fue el abandono del 4-4-2 utilizado sobre el final del Clausura para darle lugar a un 4-3-3 bien definido, con un solo centrodelantero y extremos abiertos. En ese contexto, Ander Herrera y Kevin Zenón aparecieron como titulares, dos futbolistas que el DT busca potenciar desde lo físico y futbolístico, y apunta a un mediocampo más dinámico, asociado y con mayor protagonismo en la circulación de la pelota.
La gran incógnita es si este esquema se mantendrá para el amistoso del miércoles en La Bombonera, ante Millonarios, en el marco de la Copa Miguel Ángel Russo, que será la primera prueba formal del año y servirá para medir si la innovación se sostiene o si el equipo vuelve al sistema con doble nueve.
También influyó el contexto físico de algunos referentes, como Edinson Cavani, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia que no participaron del ensayo, todos por distintas molestias, por lo que no se descarta que alguno pueda meterse en la consideración para el amistoso.
Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.
