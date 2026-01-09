El sorpresivo primer 11 del año que paró Claudio Úbeda en Boca

En este mercado de pases no hubo todavía incorporaciones, pero sí muchas expectativas. Su primer partido del año fue ante la Reserva dirigida por Mariano Herrón. Allí se pudo observar el once de prueba, sin que trascendieran resultados ni autores de los goles.

El Xeneize formó con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

El primer indicio que dejó el cuerpo técnico fue el abandono del esquema 4-4-2, dejando atrás la figura del doble nueve para pasar a un sistema con tres delanteros: dos extremos y un hombre de área, transformando el esquema en un 4-3-3.

Sorprendió la presencia de Ander Herrera, quien reemplazó a Carlos Palacios, lesionado tras sufrir un golpe leve en la rodilla. El chileno fue preservado por precaución. Además, reapareció Kevin Zenón, quien había sido noticia por un posible préstamo al Alavés de España, propuesta que fue rechazada por Boca.

La primera reacción de los hinchas fue positiva. Cabe destacar la ausencia de Edinson Cavani, quien trabajó de manera diferenciada debido a una lumbalgia.

El DT también dispuso un equipo alternativo con Leandro Brey; Lucas Blondel, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida; Williams Alarcón, Tomás Belmonte y Alan Velasco; Brian Aguirre, Milton Giménez y Lucas Janson.

