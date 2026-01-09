Fútbol |

El sorpresivo primer 11 del año que paró Claudio Úbeda en Boca

Claudio Úbeda hizo su primer esquema del año para Boca, con algunos cambios con respecto al año pasado.

Boca realiza sus entrenamientos en Ezeiza durante la pretemporada 2026 y se prepara para los amistosos y el comienzo del campeonato. Este jueves, Claudio Úbeda ya paró el primer once del año y hubo algunos cambios. Este movimiento sorprendió a todos.

En este mercado de pases no hubo todavía incorporaciones, pero sí muchas expectativas. Su primer partido del año fue ante la Reserva dirigida por Mariano Herrón. Allí se pudo observar el once de prueba, sin que trascendieran resultados ni autores de los goles.

ADEMÁS: San Lorenzo apunta a Pablo Galdames para reforzar el mediocampo

El Xeneize formó con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

El primer indicio que dejó el cuerpo técnico fue el abandono del esquema 4-4-2, dejando atrás la figura del doble nueve para pasar a un sistema con tres delanteros: dos extremos y un hombre de área, transformando el esquema en un 4-3-3.

WhatsApp Image 2026-01-09 at 8.06.33 AM

Sorprendió la presencia de Ander Herrera, quien reemplazó a Carlos Palacios, lesionado tras sufrir un golpe leve en la rodilla. El chileno fue preservado por precaución. Además, reapareció Kevin Zenón, quien había sido noticia por un posible préstamo al Alavés de España, propuesta que fue rechazada por Boca.

La primera reacción de los hinchas fue positiva. Cabe destacar la ausencia de Edinson Cavani, quien trabajó de manera diferenciada debido a una lumbalgia.

El DT también dispuso un equipo alternativo con Leandro Brey; Lucas Blondel, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida; Williams Alarcón, Tomás Belmonte y Alan Velasco; Brian Aguirre, Milton Giménez y Lucas Janson.

Los amistosos de Boca en la pretemporada

  • Miércoles 14 de enero a las 19, ante Millonarios de Colombia, en La Bombonera.

  • Domingo 18 de enero, ante Olimpia de Paraguay, en San Nicolás.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados