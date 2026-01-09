El sorpresivo primer 11 del año que paró Claudio Úbeda en Boca

Claudio Úbeda hizo su primer esquema del año para Boca, con algunos cambios con respecto al año pasado.
Boca realiza sus entrenamientos en Ezeiza durante la pretemporada 2026 y se prepara para los amistosos y el comienzo del campeonato. Este jueves, Claudio Úbeda ya paró el primer once del año y hubo algunos cambios. Este movimiento sorprendió a todos.
En este mercado de pases no hubo todavía incorporaciones, pero sí muchas expectativas. Su primer partido del año fue ante la Reserva dirigida por Mariano Herrón. Allí se pudo observar el once de prueba, sin que trascendieran resultados ni autores de los goles.
El Xeneize formó con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.
El primer indicio que dejó el cuerpo técnico fue el abandono del esquema 4-4-2, dejando atrás la figura del doble nueve para pasar a un sistema con tres delanteros: dos extremos y un hombre de área, transformando el esquema en un 4-3-3.
Sorprendió la presencia de Ander Herrera, quien reemplazó a Carlos Palacios, lesionado tras sufrir un golpe leve en la rodilla. El chileno fue preservado por precaución. Además, reapareció Kevin Zenón, quien había sido noticia por un posible préstamo al Alavés de España, propuesta que fue rechazada por Boca.
La primera reacción de los hinchas fue positiva. Cabe destacar la ausencia de Edinson Cavani, quien trabajó de manera diferenciada debido a una lumbalgia.
El DT también dispuso un equipo alternativo con Leandro Brey; Lucas Blondel, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida; Williams Alarcón, Tomás Belmonte y Alan Velasco; Brian Aguirre, Milton Giménez y Lucas Janson.
Miércoles 14 de enero a las 19, ante Millonarios de Colombia, en La Bombonera.
Domingo 18 de enero, ante Olimpia de Paraguay, en San Nicolás.
