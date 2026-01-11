Un dirigente de Almagro habló de la chance de que Alexis Cuello sea refuerzo de Boca

El Tricolor vendió 60% del pase del atacante por 1 millón de euros a principios del año pasado y mantiene el 40% restante, pretendido por aquellas instituciones que deseen tener la totalidad de la ficha. Ante esta situación, habló el tesorero Alejandro Oliva en DSportsGol y develó el monto que pretende y la oferta que supera a la del Xeneize.

"No creo que Boca compre el 60% del pase por un lado y el 40% restante, imagino que comprarán el 100%. Estamos a la espera. Hay una oferta de Brasil por todo el pase y, según los representantes de Cuello, es mejor que la de Boca. También hay otra no oficial de Rosario Central e Independiente, pero no le convenía a Almagro y a San Lorenzo. En una semana debería resolverse el tema", expresó el dirigente.

Por otro lado, Oliva comentó que el monto que quiere Almagro por su parte es de dos millones de dólares, que le quedarían "libres". "Para Almagro es un paso económico muy importante para encarar todas las obras que estamos haciendo. Ese dinero es muchísimo y nos daría una libertad para crecer en lo institucional", agregó.

Por último, confesó que el Tricolor no mantuvo diálogo con Boca y que, como el Ciclón posee tanto los derechos federativos como económicos, "lo están manejando ellos". Por ende, el conjunto de Tres de Febrero solamente dialoga con el Cuervo.