Boca llegó a un acuerdo con Hinestroza: los detalles de la operación

Tras varios días de negociaciones, las partes lograron destrabar las diferencias y, si no surgen imprevistos en la firma de los contratos, el extremo colombiano vestirá la camiseta azul y oro. El acuerdo sería por cuatro años.

El traspaso se cerró en una cifra cercana a los 5 millones de dólares, aunque restan detalles contractuales entre el futbolista y Atlético Nacional, que había mostrado resistencia a dejarlo partir sin mejorar sus condiciones económicas.

Durante la negociación, Hinestroza no se presentó a la pretemporada del conjunto verdolaga, situación que generó malestar en Medellín. Finalmente, el club y el jugador acordaron que permanezca al margen de los entrenamientos mientras se resolvía su futuro, lo que ya quedó encaminado.

Atlético Nacional pretendía inicialmente 6 millones de dólares por el extremo, al que había comprado en 1,5 millones el 50 % del pase, que compartía con Columbus Crew. Finalmente, el acuerdo se cerró en una cifra menor, con bonos incluidos.

Desde su llegada a Atlético Nacional a mediados de 2024, Marino Hinestroza disputó 84 partidos oficiales, marcó 11 goles, dio 14 asistencias y conquistó cuatro títulos, números que respaldan la fuerte apuesta del Xeneize.

Hinestroza posteo Una historia en Instagram de Marino Hinestroza intentando forzar su llegada al Xeneize.

Nacional conservará el 20% de una futura venta

El club antioqueño ejecutó una cláusula para comprar a Columbus Crew el 50 % de los derechos que aún no poseía del futbolista, lo que le permitió negociar por la totalidad de la ficha con Boca. Dentro del acuerdo, Nacional conservará un 20 % de una futura venta, porcentaje que ya quedó establecido entre las partes.

Con el jugador, todo quedó acordado desde diciembre, por lo que el proceso depende únicamente de los pasos administrativos finales para su oficialización.

Durante su paso por Atlético Nacional, Hinestroza también sumó títulos: campeón de Liga 2024-2, bicampeón de la Copa Colombia (2024 y 2025) y ganador de la Superliga Colombiana 2025. A nivel internacional, también fue campeón del Torneo Apertura de México 2022/23 con Pachuca, antes de su llegada al fútbol colombiano.