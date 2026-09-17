Boca no guarda nada ante San Lorenzo: el 11 que pondría Arruabarrena

La situación representa una buena noticia para el técnico, que durante las últimas fechas tuvo que recurrir a una rotación importante por el desgaste y las lesiones. Boca marcha quinto en la Zona A del Torneo Clausura, con 14 puntos, y necesita sumar para mantenerse en los puestos de clasificación a los playoffs. Por eso, el Vasco apostará por su mejor equipo en un clásico que puede ser importante para acomodarse en las dos tablas.