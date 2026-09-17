Boca no guarda nada ante San Lorenzo: el 11 que pondría Arruabarrena

El Xeneize no tendrá nuevas bajas físicas tras la clasificación ante San Pablo y el entrenador analiza repetir el equipo que jugó en el Morumbí para el clásico del domingo.
Boca dejó atrás la clasificación ante San Pablo y ya piensa en el clásico del domingo a las 14.45 ante San Lorenzo. El equipo de Rodolfo Arruabarrena no terminó con nuevos lesionados en Brasil y, con una semana larga por delante, el entrenador tiene decidido poner a los mejores disponibles. La idea es repetir el 11 que empató en el Morumbí, aunque todavía habrá tiempo para evaluar alguna modificación puntual.
Los dos jugadores que llegaban con lo justo eran Leandro Paredes y Milton Delgado, pero ambos terminaron el partido sin inconvenientes y están en condiciones de volver a ser titulares. El capitán todavía no está al ciento por ciento, aunque puede completar otro partido completo, mientras que Delgado fue reemplazado en Brasil por Tomás Belmonte sin sufrir ninguna consecuencia física. Arruabarrena cuenta con ambos para el duelo ante el Ciclón.
La situación representa una buena noticia para el técnico, que durante las últimas fechas tuvo que recurrir a una rotación importante por el desgaste y las lesiones. Boca marcha quinto en la Zona A del Torneo Clausura, con 14 puntos, y necesita sumar para mantenerse en los puestos de clasificación a los playoffs. Por eso, el Vasco apostará por su mejor equipo en un clásico que puede ser importante para acomodarse en las dos tablas.
De cara al domingo, el cuerpo técnico evaluará el estado de cada futbolista y no se descarta algún cambio por una cuestión táctica. Sin embargo, el calendario le permite asumir algunos riesgos: después del clásico habrá varios días hasta el próximo partido, que será ante Racing por la Copa Argentina, aunque su fecha todavía debe confirmarse. En principio, todo indica que Boca repetirá ante San Lorenzo los mismos 11 que jugaron en el Morumbí.
Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores.
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