La AFA puso fecha al fallo del Boca-Vélez: cuándo se conocerá la resolución

La casa madre del fútbol argentino dará el 22 de septiembre su veredicto del reclamo del Fortín sobre una supuesta planilla indebida del Xeneize en el duelo de Copa Argentina.
La AFA postergó la resolución del reclamo de Vélez sobre una supuesta planilla indebida de Boca en el duelo entre ambos por los octavos de final de la Copa Argentina, que terminó en clasificación del Xeneize mediante la vía de los penales. La nueva fecha del fallo es el 22 de septiembre.
¿El motivo de la postergación? El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino remitió el expediente a la próxima sesión especial del Comité Ejecutivo para dar a conocer su fallo respecto al reclamo del Fortín por el error de su rival de incluir a seis extranjeros en su planilla.
El club de Liniers hizo una presentación formal en la que exigió que se le diera el partido por ganado y la clasificación a la siguiente instancia del certamen nacional. El argumento fue que su rival había alineado a seis futbolistas extranjeros, uno más de los permitidos por los reglamento de los torneos de AFA, y que por ese motivo había incurrido en una alineación indebida, falta que es castigada con la pérdida de puntos.
Rodolfo Arruabarrena contó con Álvaro Montero (figura esa noche), Leandro Lozano, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero, siendo éste último el único que no sumó minutos. El Tribunal de Disciplina debe definir si esto constituye una falta que amerite un cambio de resultado.
Boca expresó como defensa que incluir a seis extranjeros en planilla solo se trató de un error administrativo y que, como tal, debía ser penado con multas económicas y apercibimientos, pero no con penas deportivas. Como el delantero paraguayo no entró, desde el Xeneize entienden que no hubo ningún tipo de ventaja deportiva y por eso el castigo no debería afectar el resultado del encuentro.
comentar