La AFA puso fecha al fallo del Boca-Vélez: cuándo se conocerá la resolución

El club de Liniers hizo una presentación formal en la que exigió que se le diera el partido por ganado y la clasificación a la siguiente instancia del certamen nacional. El argumento fue que su rival había alineado a seis futbolistas extranjeros, uno más de los permitidos por los reglamento de los torneos de AFA, y que por ese motivo había incurrido en una alineación indebida, falta que es castigada con la pérdida de puntos.