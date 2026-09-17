Rubén Darío Insúa: el duelo con Boca y su primera meta en San Lorenzo

El entrenador del Ciclón analizó el cruce del domingo con el Xeneize y se refirió al objetivo de su equipo, sobre el cual también reconoció que está en proceso de formación.
En la previa del clásico entre San Lorenzo y Boca, Rubén Darío Insúa habló sobre su regreso al Ciclón y dejó claro cuál es la prioridad para este tramo del Torneo Clausura. A siete fechas del final, el equipo de Boedo marcha décimo en la Zona A, a dos puntos del último puesto de clasificación. “El objetivo en el corto plazo es clasificar a los playoffs, pero con la mirada puesta en volver a ganar un campeonato más adelante”, aseguró el Gallego en diálogo con ESPN.
Insúa también se refirió al presente futbolístico del equipo y explicó qué necesita para mejorar. “Necesitamos construir un equipo. Lleva tiempo conocer al grupo y estamos en ese proceso. Nos falta mucho trabajo para alcanzar una competitividad alta”, señaló.
De cara al partido del domingo a las 14.45 en el Nuevo Gasómetro, consideró “lógica” la decisión de Boca de utilizar a sus titulares y elogió al rival: “Tienen un buen plantel y están en un buen momento. Va a ser un rival de alta exigencia”. Además, reconoció que “no imaginaba volver tan rápido a San Lorenzo”, aunque remarcó que la “obligación” en este tercer ciclo es “mayor” que en los anteriores.
El entrenador de 65 años ya había dirigido al Ciclón entre 2002 y 2003 y luego entre junio de 2022 y abril de 2024. En su primera etapa conquistó la Copa Sudamericana, mientras que en la segunda asumió en un contexto complicado y consiguió alejar al equipo de la zona baja. Al comparar ambos períodos, Insúa destacó especialmente el segundo. “A pesar de que era un contexto complicado, mi trabajo acá en la segunda etapa fue mejor que en la primera”, afirmó.
Sobre su decisión de volver a Boedo, el Gallego explicó que el respaldo del presidente y el desafío deportivo fueron determinantes. “Vuelvo porque para mí es muy importante que el presidente me haya dicho que quería que yo me hiciera cargo del equipo. También por el desafío de construir a futuro y la autoexigencia de armar un equipo competitivo”, expresó.
Su tercer ciclo comenzó el domingo pasado con el empate 1-1 ante Independiente en Avellaneda y ahora tendrá su primer gran desafío en el Nuevo Gasómetro. “Estamos acá para intentar solucionar los problemas”, cerró Insúa.
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