Rubén Darío Insúa: el duelo con Boca y su primera meta en San Lorenzo

"NO IMAGINABA VOLVER TAN RÁPIDO", dijo Ruben Darío Insua sobre su regreso al banco de San Lorenzo.



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Sobre su decisión de volver a Boedo, el Gallego explicó que el respaldo del presidente y el desafío deportivo fueron determinantes. “Vuelvo porque para mí es muy importante que el presidente me haya dicho que quería que yo me hiciera cargo del equipo. También por el desafío de construir a futuro y la autoexigencia de armar un equipo competitivo”, expresó.

Su tercer ciclo comenzó el domingo pasado con el empate 1-1 ante Independiente en Avellaneda y ahora tendrá su primer gran desafío en el Nuevo Gasómetro. “Estamos acá para intentar solucionar los problemas”, cerró Insúa.