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Boca no podrá contar con Álvaro Montero para el duelo de Copa Argentina con Racing

El Xeneize no tendrá a su arquero titular para el choque de cuartos de final del certamen federal contra La Academia porque fue convocado a la Selección de Colombia.

Boca no podrá contar con Álvaro Montero para el duelo de cuartos de final de la Copa Argentina contra Racing, que ya tiene al Gigante de Arroyito como sede del encuentro. De esta manera, el equipo de Rodolfo Arruabarrena, que pelea todos los frentes, tendrá una baja sensible.

El motivo de la baja es que Montero fue convocado por la Selección de Colombia para la fecha FIFA de septiembre-octubre. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tiene programado tres amistosos para esa ventana: México, Paraguay y Perú serán los rivales de los mismos.

El guardameta si podrá estar presente en el clásico contra San Lorenzo, pero luego deberá viajar a los Estados Unidos con el seleccionado de su país para los amistosos. De hecho, el primer compromiso, contra México, está estipulado para el sábado 26 de septiembre, un día antes del encuentro del Xeneize y la Academia.

Como tercer arquero, Montero integró el plantel subcampeón de la Copa América 2024 y fue al Mundial de Estados Unidos México y Canadá. Para esta fecha, el entrenador decidió no llevar a Camilo Vargas, titular en la Copa del Mundo, por lo que el defensor del arco del cuadro de la Ribera peleará por los minutos mano a mano con Kevin Mier de Cruz Azul y Aldair Quintana de Independiente del Valle.

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