Boca no podrá contar con Álvaro Montero para el duelo de Copa Argentina con Racing

Como tercer arquero, Montero integró el plantel subcampeón de la Copa América 2024 y fue al Mundial de Estados Unidos México y Canadá. Para esta fecha, el entrenador decidió no llevar a Camilo Vargas, titular en la Copa del Mundo, por lo que el defensor del arco del cuadro de la Ribera peleará por los minutos mano a mano con Kevin Mier de Cruz Azul y Aldair Quintana de Independiente del Valle.