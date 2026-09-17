Cuánto dinero ganó Boca por llegar a las semifinales de la Copa Sudamericana

La última clasificación le permitió agregar otros 800.000 dólares. Así, la institución ya acumula 3.100.000 dólares en premios durante su recorrido por la Sudamericana, aunque todavía puede incrementar esa cifra en las próximas etapas.

El dinero en juego aumenta a medida que avanza la competencia. El subcampeón recibirá 2.500.000 dólares y el campeón se llevará 10.000.000, mientras que cada victoria restante también aportará 125.000 dólares. Si consigue ganar los tres encuentros que le quedan, podrá sumar otros 375.000.