Cuánto dinero ganó Boca por llegar a las semifinales de la Copa Sudamericana

El equipo aseguró 800.000 dólares por meterse entre los cuatro mejores y elevó a 3.100.000 la suma que ya obtuvo durante su campaña internacional.
La clasificación ante San Pablo le permitió a Boca alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana. El avance también representó un nuevo ingreso económico, que se suma a los premios acumulados desde el comienzo de la competencia.
El monto final surge de dos conceptos diferentes. Conmebol entrega dinero por cada instancia superada y también por los partidos ganados, con 125.000 dólares adicionales para los equipos que consiguen una victoria.
Durante el certamen, el conjunto de la Ribera sumó cuatro triunfos. Venció a O’Higgins, derrotó dos veces a Deportivo Recoleta y se impuso en el primer duelo frente a San Pablo. Esos resultados significaron otros 500.000 dólares. El empate en el Morumbí no agregó un premio bajo esta modalidad.
A los éxitos en cancha se sumaron los montos correspondientes a cada ronda. Boca recibió 500.000 dólares por eliminar a O’Higgins, 600.000 por dejar atrás a Deportivo Recoleta y 700.000 por avanzar a los cuartos de final.
La última clasificación le permitió agregar otros 800.000 dólares. Así, la institución ya acumula 3.100.000 dólares en premios durante su recorrido por la Sudamericana, aunque todavía puede incrementar esa cifra en las próximas etapas.
El dinero en juego aumenta a medida que avanza la competencia. El subcampeón recibirá 2.500.000 dólares y el campeón se llevará 10.000.000, mientras que cada victoria restante también aportará 125.000 dólares. Si consigue ganar los tres encuentros que le quedan, podrá sumar otros 375.000.
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