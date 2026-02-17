Boca ofertó por Adam Bareiro y espera por la respuesta de Fortaleza

La dirigencia del club azul y oro es optimista con que se pueda dar la transferencia porque la pretensión del club brasilero rondaba los dos millones de dólares. River, dueño del otro 50% de la ficha de Bareiro, no participa de la negociación directa pero percibiría el porcentaje correspondiente en caso de concretarse la transferencia.

El interés de Boca se intensificó en un contexto de dificultades en ofensiva, donde las lesiones de los delanteros obligaron a recurrir a juveniles y, si bien Lucas Janson, Miguel Merentiel y Edinson Cavani volvieron a sumar minutos, el equipo mostró problemas de eficacia. Milton Giménez, en tanto, será operado por pubalgia y continuará fuera de las canchas.

Bareiro, de 27 años, atraviesa un buen presente en Fortaleza, donde convirtió 4 goles en 8 partidos en 2026. En la reciente victoria ante Ferroviario por el Campeonato Cearense marcó y celebró con el gesto del Topo Gigio, en lo que fue interpretado por muchos como un guiño hacia Juan Román Riquelme.

Tras el encuentro, el ex San Lorenzo se mostró prudente. “Tengo la cabeza acá. Fortaleza confió en mí y soy agradecido”, afirmó y agregó que el interés de otros clubes “se maneja entre clubes y mi representante”. Mientras tanto, Boca espera una definición para intentar sumar un nuevo refuerzo antes del cierre del período.

La palabra de Adam Bareiro tras el último triunfo de Fortaleza