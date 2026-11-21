Paredes, el fruto de las inferiores con mayor recorrido que volvió para ser campeón.

En el mediocampo, Delgado se afianzó como socio de Paredes y aportó recuperación, despliegue y equilibrio, mientras que Aranda fue una de las grandes apariciones del año. El volante de 21 años se ganó un lugar en una zona que también cuenta con Santiago Ascacibar y demostró estar a la altura de las exigencias. Por su parte, el juvenil de 19 superó una fractura de peroné y llegó a tiempo para ser titular en la final, con un crecimiento que lo llevó a la Selección Argentina.

Otro de los nombres propios de la cantera fue Leonel Flores, quien ingresó desde el banco y también tuvo participación en la consagración. El delantero de 19 años comparte generación con Aranda, debutó en la Selección Argentina y fue una de las primeras apuestas de Arruabarrena desde su llegada al equipo. Si bien perdió algo de continuidad en los últimos encuentros, se mantiene como una alternativa ofensiva y uno de los proyectos que Boca buscará desarrollar.

El protagonismo de los juveniles en la final también tiene un correlato institucional, y es que desde que Juan Román Riquelme asumió la presidencia, en diciembre de 2023, 47 futbolistas formados en el club llegaron a debutar en Primera División. Además, Boca generó 123 millones de dólares en transferencias de jugadores surgidos de sus inferiores durante los últimos cuatro años. Detrás de ese desarrollo aparece el predio de Ezeiza, que cuenta con más de 40 hectáreas, 12 canchas de césped natural, una artificial, gimnasio, hotel y espacios médicos.