Cinco futbolistas surgidos de las inferiores fueron titulares ante Atlético Mineiro mientras que Leonel Flores ingresó desde el banco, en una muestra del peso del trabajo en juveniles del título del Xeneize en Barranquilla.
Boca se consagró campeón de la Copa Sudamericana tras vencer a Atlético Mineiro en Barranquilla y uno de los aspectos más destacados de la conquista fue el protagonismo de los futbolistas formados en el club. De los 11 titulares que eligió el Vasco Arruabarrena para la final, cinco surgieron de Boca Predio, mientras que Leonel Flores, otro producto de las inferiores, ingresó durante el encuentro.
Entre los titulares estuvieron Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Milton Delgado, Leandro Paredes y Tomás Aranda, que, aunque pertenecen a distintas generaciones y tienen recorridos diferentes, todos comparten su formación en el Xeneize.
Paredes representa el caso más experimentado, después de haber desarrollado buena parte de su carrera en Europa y regresar al club como campeón del mundo con la Selección y referente del mediocampo. Los otros cuatro son parte de una camada que encontró su lugar en el equipo y tuvo participación directa en la obtención del título.
En la defensa, Di Lollo y Herrera conformaron una dupla que se consolidó con el correr de los partidos y terminó siendo una de las principales fortalezas del equipo. El primero, de 22 años, ya había ganado terreno en el plantel, mientras que Jagger, de apenas 20, apareció durante este semestre y consiguió desplazar a futbolistas de mayor experiencia como Ayrton Costa. Ambos aportaron seguridad en la última línea, fueron importantes en la salida y también representaron una amenaza en las pelotas paradas. Su rendimiento los convirtió en dos piezas que Boca buscará retener ante el posible interés del exterior.
En el mediocampo, Delgado se afianzó como socio de Paredes y aportó recuperación, despliegue y equilibrio, mientras que Aranda fue una de las grandes apariciones del año. El volante de 21 años se ganó un lugar en una zona que también cuenta con Santiago Ascacibar y demostró estar a la altura de las exigencias. Por su parte, el juvenil de 19 superó una fractura de peroné y llegó a tiempo para ser titular en la final, con un crecimiento que lo llevó a la Selección Argentina.
Otro de los nombres propios de la cantera fue Leonel Flores, quien ingresó desde el banco y también tuvo participación en la consagración. El delantero de 19 años comparte generación con Aranda, debutó en la Selección Argentina y fue una de las primeras apuestas de Arruabarrena desde su llegada al equipo. Si bien perdió algo de continuidad en los últimos encuentros, se mantiene como una alternativa ofensiva y uno de los proyectos que Boca buscará desarrollar.
El protagonismo de los juveniles en la final también tiene un correlato institucional, y es que desde que Juan Román Riquelme asumió la presidencia, en diciembre de 2023, 47 futbolistas formados en el club llegaron a debutar en Primera División. Además, Boca generó 123 millones de dólares en transferencias de jugadores surgidos de sus inferiores durante los últimos cuatro años. Detrás de ese desarrollo aparece el predio de Ezeiza, que cuenta con más de 40 hectáreas, 12 canchas de césped natural, una artificial, gimnasio, hotel y espacios médicos.
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