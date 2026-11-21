De esta manera, Boca es el club argentino con más títulos internacionales de la historia en soledad al desempatar con Independiente. En el plano argentino, detrás de ellos están River (12), Estudiantes (6) que jugará en una semana la final de la Libertadores, Vélez (5), Racing (5), Lanús (4), San Lorenzo (3), Argentinos Juniors (2), Defensa y Justicia (2), Arsenal de Sarandí (2), Rosario Central (1), Talleres de Córdoba (1).