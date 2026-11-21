El Xeneize se consagró campeón de la Sudamericana 2026 y alzó su 19° título internacional para seguir escalando en la tabla histórica mundial de coronaciones coperas.
Boca venció a Atlético Mineiro en Barranquilla, se consagró campeón de la Copa Sudamericana y pasó a Independiente y a Milan en la tabla histórica mundial de títulos internacionales. El Xeneize alzó su 19° título internacional tras una mala racha de 18 años y quedó como el cuarto club más ganador en esta especialidad de palmarés.
Con esta nueva conquista, Boca tiene los siguientes 19 títulos coperos: 6 Copa Libertadores, 4 Recopa Sudamericana, 3 Intercontinental, 3 Sudamericana, 1 Supercopa, 1 Nicolás Leoz y 1 Copa Máster. Así, pasó los 18 de Independiente y Milan, que no tienen alegrías en este plano desde 2018 y 2007 respectivamente.
De esta manera, Boca es el club argentino con más títulos internacionales de la historia en soledad al desempatar con Independiente. En el plano argentino, detrás de ellos están River (12), Estudiantes (6) que jugará en una semana la final de la Libertadores, Vélez (5), Racing (5), Lanús (4), San Lorenzo (3), Argentinos Juniors (2), Defensa y Justicia (2), Arsenal de Sarandí (2), Rosario Central (1), Talleres de Córdoba (1).
Por otro lado, Boca solo tiene por delante en la tabla histórica de títulos internacionales a Real Madrid (33), Al-Ahly de Egipto (27) y Barcelona (20), del que quedó a tan solo uno, a sabiendas de que disputará el próximo año la Recopa Sudamericana, además de por supuesto la tan anhelada Copa Libertadores.
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