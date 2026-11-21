La consagración del Xeneize en la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro modificó el mapa de clasificación continental y abrió nuevas posibilidades para varios clubes por la tabla anual.
La consagración de Boca en la Copa Sudamericana 2026, tras vencer a Atlético Mineiro en la final disputada en Barranquilla, no solamente le permitió al Xeneize volver a levantar un título internacional, sino que también provocó movimientos en la clasificación de los equipos argentinos a las copas de 2027. El resultado liberó un cupo en la Tabla Anual y modificó las posibilidades de varios clubes que todavía buscan un lugar en la próxima Libertadores o Sudamericana. Entre los principales beneficiados aparecen Argentinos Juniors, Independiente Rivadavia, Gimnasia, Estudiantes, Barracas Central, Independiente y Platense.
Argentinos Juniors: el Bicho ya tenía asegurado el repechaje de la Copa Libertadores 2027, pero ahora accerá directamente a la fase de grupos. Además, el resultado de Boca cobra mayor relevancia ya que Argentinos quedó eliminado del Clausura en manos de Independiente y perdió la chance de acceder a la copa por esa vía.
Independiente Rivadavia: la Lepra mendocina tiene garantizada su participación en la Copa Sudamericana, aunque todavía conserva chances de dar el salto a la Libertadores. Con el título de Boca, heredará el lugar que Argentinos Juniors tenía en la Fase 2 del certamen. Incluso podría meterse directamente en la fase de grupos si, además, el Clausura queda en manos de Boca o Rosario Central. También conseguirá ese objetivo si se consagra campeón del torneo local. En los octavos de final visitará al Xeneize.
Gimnasia La Plata: el Lobo también tiene asegurada su presencia en la Sudamericana, pero mantiene posibilidades de clasificarse a la Libertadores. Una de las alternativas es conquistar el Clausura, competencia en la que recibirá a Newell's por los octavos de final. La otra vía depende de la combinación de resultados que abrió la consagración de Boca. Si alguno de los equipos que terminó por encima del Tripero en la Tabla Anual (Boca, Rosario Central o Independiente Rivadavia) gana el torneo local, Gimnasia accederá al repechaje de la Libertadores.
Estudiantes: el Pincha tiene su clasificación a la Libertadores pendiente de la final ante Palmeiras. Si derrota al conjunto brasileño, tendrá asegurada su participación en el máximo torneo continental. En caso de perder, todavía podrá acceder a la Sudamericana, aunque la consagración de Boca resultó determinante para mantener viva esa posibilidad, ya que liberó un cupo que podría permitirle quedarse con el último boleto disponible. La otra alternativa es que el Clausura quede en manos de alguno de los equipos que terminaron por encima suyo en la Tabla Anual.
Barracas Central: el Guapo todavía tiene la posibilidad de disputar por primera vez la Copa Libertadores si se consagra campeón del Clausura, torneo en el que ya eliminó a Defensa y Justicia en los octavos de final. Si no consigue el título, su objetivo será ingresar a la Sudamericana, aunque para eso necesita que se liberen dos lugares de la Tabla Anual. La victoria de Boca ante Atlético Mineiro representa un resultado favorable para sus aspiraciones, pero también deberá estar atento a lo que suceda con Estudiantes frente a Palmeiras y al desenlace del campeonato local.
Independiente: el Rojo conserva posibilidades de clasificarse a la Sudamericana 2027, aunque necesita una combinación de resultados. Después de quedar igualado con Defensa y Justicia en puntos y diferencias estadísticas, el Fair Play determinará que finalizará en el puesto 13 de la Tabla Anual. Para conseguir un boleto internacional necesita, además de la Sudamericana de Boca, que Estudiantes derrote a Palmeiras y que el Clausura quede en manos de alguno de los equipos ubicados por encima suyo en la clasificación. Si se consagra campeón del torneo local, en el que ya accedió a cuartos de final por eliminar a Argentinos, clasificará directamente a la Libertadores
Platense: el Calamar tiene dos caminos para clasificarse a la Copa Libertadores 2027. El primero es conquistar la Copa Argentina en la final frente a Boca. Sin embargo, la consagración del Xeneize en la Sudamericana también le aseguró un lugar en el máximo certamen continental, incluso si pierde esa definición. De esta manera, el equipo de Vicente López ya tiene prácticamente resuelto su futuro internacional y podrá disputar la próxima edición de la Libertadores.
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