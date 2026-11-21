Estudiantes: el Pincha tiene su clasificación a la Libertadores pendiente de la final ante Palmeiras. Si derrota al conjunto brasileño, tendrá asegurada su participación en el máximo torneo continental. En caso de perder, todavía podrá acceder a la Sudamericana, aunque la consagración de Boca resultó determinante para mantener viva esa posibilidad, ya que liberó un cupo que podría permitirle quedarse con el último boleto disponible. La otra alternativa es que el Clausura quede en manos de alguno de los equipos que terminaron por encima suyo en la Tabla Anual.

Barracas Central: el Guapo todavía tiene la posibilidad de disputar por primera vez la Copa Libertadores si se consagra campeón del Clausura, torneo en el que ya eliminó a Defensa y Justicia en los octavos de final. Si no consigue el título, su objetivo será ingresar a la Sudamericana, aunque para eso necesita que se liberen dos lugares de la Tabla Anual. La victoria de Boca ante Atlético Mineiro representa un resultado favorable para sus aspiraciones, pero también deberá estar atento a lo que suceda con Estudiantes frente a Palmeiras y al desenlace del campeonato local.

El Rojo aún mantiene la expectativa de jugar una copa internacional en 2027.

Independiente: el Rojo conserva posibilidades de clasificarse a la Sudamericana 2027, aunque necesita una combinación de resultados. Después de quedar igualado con Defensa y Justicia en puntos y diferencias estadísticas, el Fair Play determinará que finalizará en el puesto 13 de la Tabla Anual. Para conseguir un boleto internacional necesita, además de la Sudamericana de Boca, que Estudiantes derrote a Palmeiras y que el Clausura quede en manos de alguno de los equipos ubicados por encima suyo en la clasificación. Si se consagra campeón del torneo local, en el que ya accedió a cuartos de final por eliminar a Argentinos, clasificará directamente a la Libertadores

Platense: el Calamar tiene dos caminos para clasificarse a la Copa Libertadores 2027. El primero es conquistar la Copa Argentina en la final frente a Boca. Sin embargo, la consagración del Xeneize en la Sudamericana también le aseguró un lugar en el máximo certamen continental, incluso si pierde esa definición. De esta manera, el equipo de Vicente López ya tiene prácticamente resuelto su futuro internacional y podrá disputar la próxima edición de la Libertadores.