Leonel Flores debutó en la Selección Argentina y brilló con una jugada clave ante Bolivia

QUÉ VOLEA DE LEO FLORES, era un GOLAZO.pic.twitter.com/ys89N1Omeo — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) October 1, 2026

Aunque no consiguió marcar, su ingreso dejó una muestra de atrevimiento, velocidad y confianza. En un puñado de minutos, el juvenil se animó a pedir la pelota y protagonizar acciones ofensivas en su primera experiencia con la Mayor.

El pedido de Scaloni a Leo Flores

Después del encuentro, Lionel Scaloni destacó la actitud del juvenil y explicó qué había buscado de él durante su ingreso: "Leo hizo lo que le pedimos. Le dijimos que haga lo mismo que hace en su club. Es un chico y tenemos que cuidarlo. Se que el Vasco lo hace en su club, y acá será responsabilidad nuestra", dijo el entrenador tras el triunfo.