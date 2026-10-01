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Leonel Flores debutó en la Selección Argentina y brilló con una jugada clave ante Bolivia

El juvenil de Boca entró sobre el cierre, mostró personalidad en cada intervención y participó de la acción que derivó en el tanto del delantero. Además, estuvo muy cerca de convertir en su estreno internacional.

El debut con la camiseta de la Selección Argentina llegó acompañado de una actuación que dejó señales positivas. Leonel Flores tuvo apenas diez minutos ante Bolivia, pero le alcanzaron para mostrarse activo, pedir la pelota y asumir riesgos desde el primer contacto.

10 minutos de lujo para Leonel Flores en la Selección Argentina.

La acción más destacada apareció poco después. Recibió abierto, avanzó y dejó atrás a tres rivales con una sucesión de gambetas, en una maniobra que desarmó al fondo boliviano y terminó siendo determinante para la conquista del Flaco López.

El atacante también tuvo su oportunidad para convertir. Se acomodó fuera del área y sacó un remate que exigió una gran respuesta de Guillermo Viscarra, quien evitó que el estreno tuviera además un festejo personal.

Aunque no consiguió marcar, su ingreso dejó una muestra de atrevimiento, velocidad y confianza. En un puñado de minutos, el juvenil se animó a pedir la pelota y protagonizar acciones ofensivas en su primera experiencia con la Mayor.

El pedido de Scaloni a Leo Flores

Después del encuentro, Lionel Scaloni destacó la actitud del juvenil y explicó qué había buscado de él durante su ingreso: "Leo hizo lo que le pedimos. Le dijimos que haga lo mismo que hace en su club. Es un chico y tenemos que cuidarlo. Se que el Vasco lo hace en su club, y acá será responsabilidad nuestra", dijo el entrenador tras el triunfo.

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